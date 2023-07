A jelentős költségvetéssel, valamint neves filmsztárok közreműködésével készült videójáték-sorozat adaptáció felvételei több helyszínen is készültek Magyarországon. Mint arról tudósítottunk lapunkban és online híroldalunkon, a filmforgatás egyik fontos helyszíne volt a Fehérvárhoz közeli Szár-hegy, és az ott található kőbánya. A lefejtett mészkőfalaival különleges látványt nyújtó területet a magyar filmes partner szakemberinek tucatnyi javaslatából választották ki az amerikaiak. A forgatás 2021 áprilisában és májusában zajlott a posztapokaliptikus Pandora bolygó hangulatát idéző helyszínről. Valószínűleg sokak számára érdekesek a Szár-hegyen és a kőbányában berendezett elhagyott bolygó filmfelvételei és a sikeres videojáték feldolgozásának története, ezért is várták/várják a Borderlands (Határvidék) bemutatását, amelynek a budapesti stúdióban történt munkálatait 2021 júniusában fejezték be. Nem beszélve az ismert hollywoodi sztárokról, akik a forgatás ideje alatt a Szár-hegyen „vendégeskedtek”. A főszereplők közül a leghíresebb Cate Blanchett kétszeres Oscar- és háromszoros Golden Globe-díjas színésznő Lilith szerepében. Hasonlóan ismert és népszerű, magyar származása miatt külön is megemlítendő a híres színész, Tony Curtis lánya, Jamie Lee Curtis, aki az idei Oscar-díján kívül kétszeres Golden Globe-díjas. A régészt, Dr. Patricia Tannist alakítja a filmben, talán arról is hallott, hogy feltehetően a forgatási helyszínen, a szár-hegyi kőbányában találták meg a Seuso-kincset, s az egyik ottani borospincében gyilkolták meg a késő római ezüstkincs megtalálóját, Sümegh Józsefet.

Több oka is van annak, hogy két éve befejezettnek hitt forgatás óta miért várták hiába világszerte a Borderlands videojáték rajongók a belőle készült filmes sorozat bemutatását. A hollywoodi káosz egyik kiváltója a négy részesre tervezett sorozat körül a legfrissebb hír szerint az, hogy a film neves társforgatókönyvírója – a Csernobil című miniszéria alkotója –, Craig Mazin úgy döntött, eltávolítja valódi nevét a Borderlands projektből, s azt a Joe Crombie álnéven jegyezi. Az előzményekhez tartozik: tavaly novemberen az elkészült film úgynevezett tesztvetítése után több részlet újraforgatását rendelte el a gyártást felügyelő grémium. Ehhez nyilván nemcsak a forgatókönyvet írták át – a források szerint több szerzőt is megbíztak ezzel –, hanem a film rendezője és egyben a forgatókönyv másik társírója, Eli Roth helyett – más irányú munkája miatt – az idén januárban Tim Millert kérték fel az újabb rendezői feladatokra. Az eddig elkészült Borderlandsból egyetlen filmkockát sem tettek közzé, és róla bemutató trailer sem jelent meg. Csupán a főbb szereplők filmbeli sziluettjét osztották meg a nyilvánossággal. Egyedül az Entertainment Weeklynek minap nyilatkozó Jamie Lee Curtis beszélt a várható jövő évi premierről, bár erről a forgalmazó Lionsgate cég még nem adott ki tájékoztatást.