Július 21. (péntek)

Bicske, 10 óra: A Justice for Hungary névre keresztelt Lockheed Sirius repülőgép makettje a Petőfi Művelődési Központ aulájában! Endresz György és Magyar Sándor gépének kicsinyített változata az óceánrepülés 50. évfordulójára készült. A műtárgy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjtemények darabja. A repülőgépmakett Endresz György személyes emléktárgyaival együtt augusztus 20-áig megtekinthető.

Bicske, 10 óra: Lovak és vadak. Jung Diána kiállítása a Petőfi Művelődési Központban. Megtekinthető augusztus végéig.

Bicske, 18.30 óra: A zene összeköt. László Attila koncertje a Petőfi Művelődési Központban.

Dinnyés, 19 óra: Mélyből a magasba. A Danubia Zenekar hangversenye a Dinnyési Hagyományőrző Központ szabadtéri színpadán. Műsoron: Beethoven: Fidelio – nyitány; Schubert: VIII. h-moll (Befejezetlen) szimfónia, D 759; Mozart: C-dúr szimfónia (Jupiter), K 551. Vezényel: Hámori Máté karmester, aki néhány mondatban a műveket is bemutatja.

Székesfehérvár, 9.30 óra: Ringató Bravik Katalinnal a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Zenei nevelés a családban. A közös játék és éneklés élménye.

Székesfehérvár, 10 óra: Utazzunk! Képeslap-kiállítás Sárosi István gyűjteményéből a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető július 28-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: Könyv- és bélyegkiállítás Pintér István gyűjteményéből az Aranybulla Könyvtár Alapítványnál (Köfém ltp. 1.). Megtekinthető július végéig.

Székesfehérvár, 10 óra: Reprodukciók Lendvai Antal munkáiból a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. Megtekinthető augusztus 4-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Fejér Vármegyei Tárlat. Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár. Megtekinthető augusztus 27-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Katalógus. Halas István (képzőművész, fotográfus) kiállítása a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében. Megtekinthető szeptember 10-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Gorsiumos diáktárlat. A Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum fotó és grafika szakos diákjai munkái a Városi Képtár – Deák Gyűjtemény emeleti Diák-Deák Galériájában. Megtekinthető október elsejéig.

Székesfehérvár, 10 óra: Neumann János és öröksége. Kiállítás az MMKM Alumíniumipari Múzeumában (Zombori út 12.). A számítástechnika fejlődése idővonalban. Korabeli számítógépek, televíziók. A nyolcvanas évek játékai. Megtekinthető október 14-éig.

Székesfehérvár, 16.30–17.30 óra: Stadiontúra (Sóstó Látogatóközpont). A túra résztvevői betekinthetnek Magyarország egyik legkorszerűbb és legjobban felszerelt stadionjába, a Sóstói Stadionba. (A programon való részvétel regisztrációhoz kötött.)

Székesfehérvár, 17.30 óra: Zumba fitnesz, Zsuzsival a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 18 óra: Agárdi Lajos művésztanár festménykiállítása az LH kávézóban (Lehetőségek Háza, Nyárfa utca 14.). Megtekinthető augusztus végéig szerdán és pénteken 18 és 20 óra között, egyéb időpontokhoz előzetes egyeztetés szükséges.

Székesfehérvár, 21 óra: Titkos túra – fáklyás városnézés. Várfalak tövében, eldugott kis utcák macskakövén. „Elég bátor vagy, hogy velünk tarts?” Találkozás a Tourinform iroda előtt. (Előzetes regisztráció szükséges.)

Velence, 19.30 óra: Nyári fesztivál (Velence Resort & Spa). Maszk Bábszínház.

Július 22. (szombat)

Balinka, 9 órától: Falunap a művelődési háznál és környékén. 9 órától: Főzőverseny. Kispályás focitorna a sportpályán. 10–18 óra: Ugrálóvár. Tóth József bőrműves és Suta-Szabó Gabriella ásvány és kézműves ékszerkészítő munkái. 13 óra: A főzőverseny zsűrizése, majd eredményhirdetés. 14 óra: Sörivó verseny. 16–20 óra: Arcfestés, csillámtetoválás, henna- és jaguafestés. 16.45 óra: Cirill Táncstúdió (junior mazsorettek fellépése). 17.30 óra: Sihell Ferry és Henna. 18.30 óra: Dred n Doris. 20 óra: Bál Tibitonnal.

Dinnyés, 9–12 óra: Madárröptetés a Madárdal tanösvényen. Ezen a nyári reggelen „madarat lehet fogatni velünk”… Részt vehetünk a madarász tábor életében, és mindenki elröpíthet legalább egy gyűrűs madarat. A programhoz 2 kilométeres könnyű séta tartozik a tanösvényen. A túra időtartama: 3 óra. Találkozás: 9 órakor a Rózsa utca sarkán, a gólyafészek alatt. Kapcsolattartó: Fenyvesi László. Előzetes bejelentkezés szükséges!

Kápolnásnyék, 20.30 óra: Csajághy Laura Színpad. Dés László – Geszti Péter – Grecsó Krisztián: A Pál utcai fiúk (musical). A Kvártélyház Szabadtéri Színház előadása. Molnár Ferenc klasszikusát Tompagábor Kornél rendezte.

Rácalmás, 16 órától: Nyárfelező buli a művelődési ház és könyvtárnál (Szigetfő utca 31.). 16–18 óra: A Duna Dog Center kutyás bemutatója. 16–20 óra: Kackiás Verklis (alias Ring István) és az ő vándorjátszótere. 18–19 óra: A Tárkány Trió koncertje. 20–21 óra: Dou Soulmates-koncert. (A rendezvény ingyenes.)

Sárosd, 8 órától: Sárosdi falunap a művelődési ház udvarán. 8–12.30 óra: Bartha Józsefné Éva emlékfőzőverseny. Sertéshús ételek (comb, lapocka, csülök). A verseny díjazása a Bartha fivérek felajánlása. 12.30–13 óra: Senior Tánccsoport. 13–13.30 óra: A főzőverseny eredményhirdetése. 14.30–16 óra: Népi hagyományőrző műsorok: Mányi Német Nemzetiségi Néptánccsoport; Sárosdi Népdalkör; sárosdi néptánccsoportok. 16–17 óra: Dreams zenekar. 17–17.30 óra: Szebeni Szilvia műsora (a ’70-es és ’80-as évek slágerei). 18–19.30 óra: Kiscipő-koncert. 20–20.30 óra: Lil G x Norbow. 20.30–21.15 óra: Sihell Ferry és Henna. 21.30–03 óra: Dj Herczeg (sláger party). Egész nap gyermekprogramok.

Székesfehérvár, 07.30–10.15 óra: Gyurgyalag-lesen a Sóstón (Sóstó Természetvédelmi Terület, Sóstó Látogatóközpont). Reggeli túra, ahol a Sóstó legszínesebb madara, a gyurgyalag kerül fókuszba. A program regisztrációhoz kötött. „A távcsövedet ne felejtsd otthon!”

Székesfehérvár, 15 órától: Anna-bál a Felsővárosi Közösségi Házban. A „Nem csak a 20 éveseké a világ” Nyugdíjasklub zenés-táncos nosztalgia délutánja. A klub tagjain kívül a mulatni, nosztalgiázni vágyókat is várják. Zenél: Páli István (Pusi). A Szépkorúak Szépének megválasztása. Díszvendég: Mészáros János Elek magánénekes.

Székesfehérvár, 16, 17.30 és 19 óra: Aranybulla-túra panoráma busszal. Indulás a buszpályaudvarról, városnézés, kirándulás az Aranybulla-emlékműhöz. (A panoráma buszt 2018-ban hozta létre a Fung család egy 30 éves Ikarus busz teljes átalakításával. A busz, amely egykor a székesfehérvári Ikarusban készült, új életre kel a turisták szolgálatában.)

Székesfehérvár, 17 óra: Királyok a belvárosban. A Fő utcán, a Vörösmarty Színháztól a Városház térig ezúttal Álmos herceg, II. István és II. (Vak) Béla király vonul végig. Az óriásbábokat a Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület tagjai kísérik, akik a téren bemutatót is tartanak. Az óriásbábokat a Mátyás király emlékműnél és az Országalmánál Haraszti Zsigmond mutatja be. A zenei aláfestést a Sub Rosa régizenei együttes szolgáltatja. 18 óra: A Los Andinos együttes kiskoncertje a Zichy ligetben.

Július 23. (vasárnap)

Mór, 18 óra: Nyári zenei estek a Lamberg-kastély parkjában, a Zenepavilonban (rossz idő esetén az Erzsébet téri Művelődési Házban). A Die Junge Kaiser Kapelle együttes koncertje. A fiatalok főként sváb tradicionális zenét játszanak, de repertoárjukban megtalálhatók ismert könnyűzenei művek is.