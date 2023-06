A helyi Házicérnák Foltvarró Műhely délelőtt 10 órától kint lesz a Kőszínháznál, ahol délután 4 óráig várja az érdeklődőket, a varrni vágyókat, felnőtteket, gyerekeket egyaránt. – Semmit nem kell hozni, minden adunk, ami a munkához szükséges: tűt, cérnát, sablont és anyagot is. Nagymama virágoskertje nevet viselő blokkot fogunk varrni, akiknek viszont ez nehéznek bizonyul, azokkal levendulás zsákot készítünk. Ehhez is biztosítjuk a levendulát és a színes szalagot is – árulta el Kövecsesné Zóka Erzsébet, a foltvarró műhely tagja, aki hosszú évekig a vezetője is volt a társaságnak.

A szabadban varrás egyik apropója, hogy népszerűsítsék a foltvarró egyesületet, ahová várják a fiatalokat, akik reményeik szerint majd átveszik a stafétát az idősebbektől. A szombati eseményre kilátogatók munka közben is megnézhetik az egyesületi tagokat, akik amellett, hogy segítenek a varrásra érkezőknek, a saját, készülőben lévő darabjaikat is magukkal viszik a Kőszínházba. Az eseménynek azonban más apropója is van. – A Varrjunk a szabadban napot elnevezésű kezdeményezés, ami mindig június harmadik szombatja, 2009-ben indult Ausztriából. Ehhez aztán több országból is csatlakoztak különböző csoportok, 2010 óta a magyarok is rendszeresen hirdetnek programot erre a napra, amit mi most egy kicsit előrébb hoztunk – mondta Kövecsesné, aki arról is beszámolt a szombati esemény kapcsán, hogy az iszkaszentgyörgyi Házicérnák július 1-jén Tatabányán is bemutatkoznak a Tavaszi Quilt Fesztiválon, amire vendégkiállítóként kaptak meghívást.

A szombati eseményre visszatérve: a varrás után, 16 órától ír-kelta fúziós zenében gyönyörködhet a hallgatóság. A Brave Hearts című produkcióban fellép Novák Éva (ének, hegedű), Szalkay Olgi (fuvola), Szajcsik Kristóf (gitár) és Wagner Zoltán (dob).

És hogy mi a közös a foltvarrásban és az ír zenében? Az Iszkaszentgyörgyön élő Szalkay Olgi szintén tagja a Házicérnáknak, rendszeresen látogatja a foglalkozásokat és imád varrni!