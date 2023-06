A kiállítótér idén első alkalommal csatlakozott a programsorozathoz. – A polihisztor volt az a hívószó, ami mentén összeválogattuk a kiállítás darabjait és ez lett végül a tárlat címe is. A művészetet a nagyszüleim a manualitásban élték meg. Úgy vélték, hogy az anyaggal való foglalatosság a művészet lényege és az anyag művészi szinten történő formálása nemesíti meg az így létrejövő látványt. Ennek a szellemében alkottak és adták tovább tudásukat, tapasztalatukat, akár egyfajta műhelyben. Ezért is lett a három éve nyílt, a családi házukból kialakított kiállítótér neve Etyeki Műhely – mondta a feol.hu kérdésére Lucza Zsigmond, a házaspár unokája, aki maga is művészember.

Csókos Varga Györgyi a szövés, fonás, a textil mestere volt elsősorban – a témában 13 könyve is megjelent -, de otthonosan mozgott a mozaikművészetben is. Férje, Csákvári Nagy Lajos festő szakon végzett, de szobrászként lett ismert és ugyancsak ismertek a mozaikjai is. Ő alkotta meg többek között a Magyar Guernicát - Kohán György Kossuth-díjas festőművész, grafikus Háború emléke című krétarajzából -, amit Székesfehérváron a SZOT Székházban avattak fel 1965-ben. Ma már Gyulán látható.

A két művész munkásságáról hosszasan lehetne még írni, de inkább érdemes megnézni a kiállítást, amely június 24-én 18 órakor nyit Etyeken. Köszöntőt mond Lucza Gábor, az Etyeki Műhely Alapítvány Kuratórium elnöke, megnyitja Luca Gábor, festőművész. Közreműködnek a Kontáros és a Dunazug zenekarok és Szente János táncházvezető.

A kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg.