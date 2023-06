Az eseményt Arató Antal címzetes könyvtárigazgató nyitotta meg, ide az esti órákig várták a látogatókat irodalmi programokkal. Az interaktív író-olvasó találkozó Ruff Orsolyával kezdődött a Gyermekrészlegen, majd Gráczer L. Tamás könyveinek – A háromfa hölgyei és Az Úr szukái – bemutatásával folytatódott.

Később Teiszler Éva történész mutatta be a Szent István Király Múzeum legújabb évkönyvét, majd a látogatók többek között Gedő Ágnes és Arató Antal könyveit ismerhették meg.

Fotó: Nagy Norbert / FMH



Délután a Vörösmarty Társaság szerzőivel lehetett beszélgetni, majd Gyimesi Emese előadása zárta a napot. Az előadás témája Szendrey Júlia élete volt, akit a szerző évek óta kutat. A gyerekeket és a családokat is várták a programok során. Az Aranybulla Könyvtár irodalmi totóval és kézműves foglalkozással készült a napra. A gyerekek hűtőmágnest, függődíszt és könyvjelzőt is készíthettek az Aranybulla Emlékév molinójából. A Ciszter Diákszínpad és a Vörösmarty Kuckó is előadásokkal szórakoztatta a fiatalokat.

Fotó: Nagy Norbert / FMH



Több könyvesbolt és intézmény is kitelepült a Bartók Béla térre, mint például a Gangesz Alapítvány, a Líra Vajda János Könyvesbolt, a Mamini Kuckó, a Városi Levéltár és Kutatóintézet, a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Vármegyei Levéltára, a Szent István Király Múzeum és a Vörösmarty Társaság, ahol a megtekintett könyveket az érdeklődők meg is vásárolhatták.