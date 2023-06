Abban a szerencsés helyzetben lehetek, hogy immáron sokadik alkalommal tudósíthatok a számítógépőrültek fülei találkozójáról, ebből kifolyólag végigkövethettem, ahogy Orsovai Sándor és csapata évről évre felülmúlja önmagát, és ahogy ők szokták mondani, mindig egy kicsit nagyobb és egy kicsit jobb fesztivált hoznak tető alá. Idén azonban valami egészen új magasságokba emelték a BRSZK (Bacsis Retro Számítógép Kiállítás) szintjét, erre pedig a fülei tornacsarnokba belépve azonnal rá kellett jönnöm. Több mint 200 számítógép várta, hogy önfeledt órákat okozhasson a látogatóknak, nyolcszáz négyzetméteren, a gázplazmás gépektől kezdve, a különböző konzolokon át egészen a 3D nyomtatóig. A szervezők nagyjából 6 napig építették a csarnokban a gépeket.

– Ezúttal egy 35 fős csapat, köztük 20 vendégkiállító járult hozzá a kiállításhoz különleges gyűjteményével. Szerencsére elmondható, hogy ahogy a kiállítás mérete évről évre nő, úgy a látogatók száma is gyarapodik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a szombati napon már annyian voltak, mint az előző évben két nap alatt összesen. És ami még számomra is nagyon meglepő volt, hogy rengeteg hölgyet köszönthettünk a vendégek sorában, nemcsak kísérőként! Nem egyszer azt vettem észre, hogy ők maguk is csillogó szemmel ülnek le a gépekhez és önfeledten játszanak velük. Jó látni, hogy ők is jól érzik magukat - nyilatkozta portálunknak Orsovai Sándor (Bacsis) főszervező.

Az idősebbeket is bevonzották a különleges gépek

Fotó: Elekes Gergő / Feol.hu

Mint minden évben, idén is bővült a kiállítási tárgyak listája: a már megszokott videókártya, processzor és videójátékgyűjtemények mellett (amik mind tovább bővültek egyébként) Abitos sarok, kifejezetten alacsony fogyasztású számítógépek (ezzel is megmutatva, hogy honnan hova fejlődött ez a technológia), valamint 3D nyomtató is lenyűgözte az érdeklődőket. Emellett idén retró telefongyűjteményt, valamint statikus sort is láthatott a nagyérdemű. De mi is az a statikus sor?

– Ezek olyan számítógépek, melyek nincsenek beüzemelve, nem lehet rajtuk játszani, de pokoli jól néznek ki! – tudtuk meg Bacsistól, aki elmondta, a gaming az egész világon egy hatalmas piac, a retró gaming azonban már egy lényegesen kisebb közönséget szólít meg, a mai fiatalok nem feltétlenül foglalkoznak 20-30 éves gépekkel. Ám ha a nagy számok törvényét nézzük, ha a számítástechnikával foglalkozó emberek mondjuk 5-10%-a foglalkozik retróval, akkor már több tízezer emberről beszélhetünk, ez a szám pedig hatalmas közönséget tud megszólítani. Sándorék híre pedig olyan helyekre és emberekhez jut el, akikről nem is álmodtak volna.

A videójátékgyűjtemény láttán sokak szíve megdobbant

Fotó: Elekes Gergő / Feol.hu

– Kicsit elérzékenyülök, amikor erről beszélek, de nemrégiben megkeresett egy idős bácsi, aki már az élete végén jár, hogy átadjon nekem olyan régi számítógépeket, melyekkel még ő dolgozott korábban. Állítása szerint nálunk a lehető legjobb helyen, szakértő kezekben lesznek az eszközök. Na ez az a pont, ahol rádöbbentem, mekkora súlya is van annak, amit mi csinálunk. Rendkívül megtisztelő és egyben megható érzés volt ezt átélni!