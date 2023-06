Bakonykúti felé autózva azon töprengtem, vajon milyen az igazi szórakoztató irodalom. Mindenkinek más. Sokan Rejtőre esküsznek, mások Örkény groteszk látásmódját kedvelik, de a legtöbben talán a romantikus, egyáltalán nem nyomasztó, a minden jó, ha a vége jó történetekért rajonganak. A forróságban, a gyöngyöző hideg fröccs vagy a hűsítő málnás-mentás limonádé mellé nem is illik a nyomasztó hangulatú lélektani dráma. Egy jó krimivel, thrillerrel persze már más a helyzet.

A bakonykúti közösségi házban található könyvtárban havonta egyszer ülésező könyvklub első nyári témája a szórakoztató irodalom volt. A tagok ezúttal is kedvenc olvasmányélményeiket osztották meg egymással, s ahogy az máskor is előfordult, anekdotákból, nevetésből és többféle teából is jutott bőven. Ágota szerencsére közel lakik, hazaugrott néhány filterért, s akik zöldteára vágytak, nem csalódtak. A hangulatra nem lehetett panasz, ahogyan az ajánlott olvasmányokra sem. A könyvtár és a közösségi ház vezetője, Imola olyan köteteket ajánlott, amik akár kölcsönözhetők is, bár méretüknél fogva nem feltétlen a strandra valók. A 21. századi Legyek ura mellett egy Bradbury-regény került szóba, a Marsbéli krónikák. Marcsi dicsérte a skandináv krimiket, majd James Herriot kutyatörténeteire és a yorkshire-i farmerek életét már-már szociológiai látleletként bemutató novellákra tért rá. Húga, Ági kortárs magyar szerzők közül választott, Fehér Béla, Bödőcs Tibor és Berki Judit neve került elő. Utóbbi kötetének címe, Ülök a matracon, már inkább idézi a nyarat, ám az elbeszélésfüzérre a fanyar humor a jellemző, s a tanulság: nem minden csók végződik boldog házassággal. Erzsike a Háború és terpentin című könyvről beszélt, amiben egy nagyapa emlékein keresztül a 19. századi Belgium élete elevenedik meg. Vali egy japán író utópisztikus történetével érkezett, de ő maga is szórakoztató anekdotákat osztott meg a klubtagokkal. Mariann az iszkai könyvtár előtti könyvszekrényben talált kincset, Agatha Raisin és a spenótos halálpite címűt, de jó szívvel ajánlotta Dickens és Fehér Klára regényeit is. Ágota Stephen King novelláit mutatta be, amelyek többségének atmoszférája távol áll a könnyed lányregények hangulatától. Évi Michael Palin utazós könyveivel készült, ezekből megismerhetők olyan vidékek is, ahová amúgy nem jutnánk el.

A könyvklub következő rendezvényére július 20-án kerül sor. Belépés könyvjelzőkkel és a hozzájuk kapcsolódó könyves történetekkel, élményekkel, emlékekkel.