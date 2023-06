Hétfő kora délután sajtónyilvános bejárást tartottak a város ikonikus épületében, amely alig pár lépésre áll a Nemzeti Emlékhelytől, így – miután megnyit az új funkciójú épület – akár annak előszobájának is tekinthető. A munkálatok még javában tartanak, de már kezdenek kirajzolódni az egyes kiállítóterek jellemző vonásai, sőt vannak már olyan elemek is, amelyek a helyükre kerültek.

- A pincerész, ami a kevésbé látványos kövek raktára lesz, már elkészült, oda már megkezdődött az egykori koronázóbazilika köveinek átszállítása is., amit szigorú kőrestaurátori felügyelet mellett zajlik. Ugyanakkor más helyiségekben is zajlanak hasonló munkák, az első emeleten például a kiállítás a gótikus része már előrehaladott állapotban jár. Ebben a szekcióban igyekszünk elhelyezni minden faragott követ, ami a koronázóbazilikához köthető. Ezeket most a múzeum különböző raktáraiban tároljuk, itt viszont végre méltó helyükre kerülnek – mondta a bejárás elején Pokrovenszky Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója.

Az első emeleti kiállítás időrendben mutatja be a koronázóbazilika egymást követő két, gótikus építési periódusának jellegzetességeit, míg a második emeleten kétirányú múzeumpedagógiai foglalkoztatót, valamint a prépostság és a bazilika kutatástörténetét bemutató tárlatot hoznak létre.

Egy másik állandó kiállítást Solium regni - Az ország trónusa címmel rendeznek be, amely a 21. századi technikák alkalmazásával, részben interaktív módon mutatja be az egykori bazilika történetét, a városhoz való viszonyát. Az egész földszintet az Árpád-kornak, akkori királyainknak szentelik, központba állítva természetesen Szent Istvánt és az államalapítást. A kiállításon kívül itt lesz egy könyvtár, rendezvényeknek helyet adó tárgyaló, foglalkoztató tér, továbbá egy kutatóintézeti irodaegység.

Így néz ki most a bazilika, gótikus kori történtét bemutató rész

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

- Ezzel az új kulturális térrel két kitűzött célunkat valósítottuk meg: megmentettünk egy régi, ikonikus fehérvári épületet, ami megváltozott funkciójával továbbra is kulturális célokat szolgál – mondta hétfő délután Cser-Palkovics András, polgármester, aki arra is emlékeztetett, hogy a Köztársaság mozi épülete építészettörténeti emlék, amelyet a híres székesfehérvári építész, Hübner Tibor tervezett és 1937-39 között készült el. Azt is kiemelte, hogy a kiállítások segítenek abban, hogy a látogatók megismerjék az egykori koronázóbazilika jelentőségét, történetét, a koronázásokat és a temetéseke, így jobban megértsék az onnan néhány száz méterre eső Nemzeti Emlékhely jelentőségét.

A sajtónyilvános bejáráson részt vett Vargha Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője is, akinek jelentős szerepe volt a Bazilikatörténeti Kiállítótér és Látogatóközpont kialakításához szükséges anyagi forrás megszerzésében.