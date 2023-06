A fényképezőgépek, különösen a nagy formátumú műszaki gépek, fontos szerepet játszottak a múltban is a nyomdai és sajtóipari tevékenységekben.

Ezt a múlt századi fényképezőgépet is a nyomdákban használták, „rokona” a média által használt mai eszközöknek. Ez egy nagy formátumú műszaki – műtermi – fényképezőgép. Vezetősínes rendszerű, két rúdra – kardánra – van rögzítve a homlokfal az objektívvel, a hátfal a mattüveggel és a filmkazetta keretével, a kettőt pedig harmonikaszerű vászon köti össze. Az öntöttvas talpon több irányban elforgatható. Korát lehetetlen megsaccolni, egyedül az objektívről tudható, hogy 1960-ban készült, így a gépet valamikor a második világháború után gyárthatták, de még a 60-as éveket megelőzően.

Fehérvárról a fővárosba költözött a hatalmas méretekkel rendelkező egykori médiamunkatárs

Forrás: Hegedűs 2 László



Amikor elmúlt felette az idő, jobb esetben leselejtezték, így került magánvállalkozókhoz, de a technikai fejlődés új termékei, szó szerint, innen is kiszorították a fotó monstrumot. Idővel pedig a Csákberényben élő Hegedűs 2 László képzőművészhez került.

– Ugyan úgy került hozzám, mint ahogyan most a Magyar Nemzeti Múzeumba került. Mikor átvettem a nyomdai fényképezőgép már nem volt használatban és nem is tudták hol elhelyezni. Így örömmel vettem át a masinát – meséli a gép birtokbavételének történetét az ajándékozó.

– Egy darabig feleségemmel még használtuk, de aztán ugyanaz történt vele, mint korábban. Nem volt megfelelő hely számára, mivel a kedvezményes bérleményem árát többszörösére emelték, így tárolási gondok miatt arra a megoldásra jutottunk, hogy a legjobb helye egy múzeumba lenne.

Így történt, hogy felajánlották a Magyar Nemzeti Múzeumnak. A múzeum munkatársai a szállításhoz speciális eszközökkel – két részletben – helyezték a többmázsás monstrumot az erre a célokra használt autóba, és került Budapestre, most már a végleges helyére.

– A feleségem Debreczeni Katalin, korábban nyomdában is dolgozott. Az ő fotó és szitatechnikai ismeretei alapján kezdem el a szerigrafikus képalkotással foglalkozni. Nélküle ez a gép sem került volna hozzám. Később aztán a digitális technikai lehetőségei engem is eltérítettek. Feleségem pedig visszatért az animációs film birodalmába. Székesfehérváron már harminc éve és most már Csákberényben is gyerekeket oktat.

A nyomdai fényképezőgép közös múltjuk sajtómédiumának egyik technikai produktuma, amely nélkülözhetetlen eszköze volt a rendszerváltás előtti idők sajtótermékeinek létrehozásában. A kamerák az elmúlt években, a technológiai fejlődés révén, sok változáson mentek keresztül az idők során. A digitális technológia térhódítása új lehetőségek teremtett a képalkotás terén, és sok hagyományos fényképezőgépet váltottak fel.

A médiatörténetnek ez a tárgyi emléke mára már kulturális értékké vált, ezért is ajánlották fel tulajdonosai a Magyar Nemzeti Múzeum számára.

Az ilyen múzeumi tárgyak, mint ez a nyomdai kamera, fontosak a kulturális örökségünk és a médiatörténet megőrzése szempontjából. Ezek a fennmaradt eszközök bemutatják, hogyan működött korábban a sajtó- és nyomdai ipar. Az öreg fényképezőgép-gólem most már a Magyar Nemzeti Múzeumban található, megőrizve ezt a kulturális emléket a jövő nemzedékei számára.