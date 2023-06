– A repülés szerelmeseinek idén nem kell szeptemberig várniuk, hogy páratlan élményben legyen részük, hiszen a hónap utolsó szombatján, 14 órától éjfélig a nagyközönség számára is kinyílnak a hangárajtók – mondta a FEOL-nak Józsa Dávid, az Albatrosz Repülő Egyesület alelnöke. – Kadarkuti Péter mezőgazdasági repülőgép és helikopter gyűjteményének An 2-ese idén tavasztól már a börgöndi repüléstörténeti gyűjteményben tekinthető meg. A gép a Múzeumok éjszakáján nyitott, kivilágított pilótafülkével várja az érdeklődőket ugyanúgy, mint a Mi 2-es helikopter és a Pirat. Az oldtimer gépek között ott lesz az R-22-es Futár, a legidősebb repülőképes magyar gyártású légijármű, valamint a Cimbora vitorlázógép és a Piper is. Bemutatkozik az úgynevezett „Magyarmesszer” projekt: vezetőjének terve az, hogy statikus bemutatásra egyszer elkészüljön egy jellemzően eredeti alkatrészekből álló második világháborús Me 109-es.

A Cimbora vitorlázógép az egyik börgöndi repülőnapon. Hihetetlen, hogy a tervei már a múlt század harmincas éveinek végén megszülettek a tervezőasztalon

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

Látható lesz szombaton, miként állunk a legendás Nemere vitorlázógép és a Bücker 181-es felújításával is. A rádiólokátor állomások, rádiótechnikai csapatok vezetési- és harcálláspontjainak hangulatát ugyancsak megidézzük aznap este repüléstörténeti gyűjteményünkben, hiszen a kiállított légijárművek mellett az egykori lokátoros harcálláspontok modernizált berendezése működés közben tekinthető meg, valamint számos olyan eszköz, felszerelés, amelyekkel a légterünket védelmező honi rádiótechnikai csapatoknál szolgáló katonák, vagy éppen vadászirányítók és megfigyelők dolgoztak.

A börgöndi repülőtéren kiállítással készülnek az Albatrosz Repülő Egyesület ejtőernyős szakosztályának tagjai, de a szakemberek beszélnek majd a MiG 15-ösről is, amellyel a magyar légierő annak idején belépett a sugárhajtású korszakba. Egy példány ugyancsak a bemutatkozás része, mint ahogyan a MiG 23-as oktatókabinja is. A Góbé vitorlázórepülő szimulátorát a repülőnapokhoz hasonlóan lehet kipróbálni a Múzeumok éjszakáján: a két kabin, a vitorlázó és a hetvenes-nyolcvanas évek vadászgépe közötti különbség érdekes összehasonlításra ad alkalmat.

Szerző: Tihanyi Tamás