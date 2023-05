Az időjárás kegyeibe fogadta az eseménysorozatot, hiszen péntektől végre esőmentes jó időben rendezhették meg a programokat, amelyeket a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (SZKKK) szervezett.

A fesztivál három napja során olyan közönségvonzó nevek is megfordultak a központban és annak fesztiválligetté avanzsált környékén, mint például a Szirtes Folk Band, Vitáris Iván, Kemény Zsófi, Schoblocher Barbara, Hien, vagy épp a vasárnap esti Nagy Magyar Versek című előadásban Oroszlán Szonja, Tompos Kátya, Kamarás Iván és Szabó Balázs.

A székesfehérvári kulturális élet szereplőinek egy része is megmutatkozott ugyanakkor: fellépett mások mellett az Alba Regia Táncegyüttes utánpótlás csoportja, a Székesfehérvári Balett Színház, valamint a Székesfehérvári Művészek Társasága is jelen volt a Közös helyünk című szabadtéri tárlattal (amelynek másik része a minap nyílt meg a Pelikán Galériában). A Vörösmarty Mihály Könyvtár szintén képviseltette magát a tóparton, akárcsak a Hold Antikvárium, a dizájn vásáron pedig egyedi tervezésű ruhákat, ékszereket, kiegészítőket is vásárolhattak az érdeklődők, de kézműveskedni is lehetett – és még sok-sok programelem csalogatta a célzottan a fesztiválra érkezőket vagy a tóparton sétálókat.

Az egyik záró esemény a Nagy Magyar Versek című előadás volt, amely a budapesti Várkert Bazár népszerűnek bizonyult irodalmi sorozata. A Csónakázó-tó partján ezúttal Oroszlán Szonja, Tompos Kátya, Kamarás Iván színészek és Szabó Balázs zeneszerző, énekes adta elő ismert magyar költők klasszikus vagy modern verseit. Több feldolgozást is hallhattunk, sokszor humorral, szellemes megoldásokkal, kifigurázva a mai kor jelenségeit – közösségi média, különféle étkezési formák és a többi – vagy az örök témát, a szerelmet. A mélyebb, líraibb művek inkább Szabó Balázs előadásában, gitárral hangzottak el. A program sok érdeklődőt vonzott: a kihelyezett székek, ötletes raklap bútorok, a padok nagyrészt megteltek a lírát, a bravúros rímeket élvező közönséggel.