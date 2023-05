A szombat délelőtt érkezőket a Vérteserdő Zrt. natúrkürtösei fogadják, az ünnepélyes megnyitó 10.10 órakor kezdődik. A kézműves sajtokat és tejtermékeket mind a két nap 10.30 és 18 óra között lehet megkóstolni és megvásárolni és mind a két nap gyűjtik a közönségszavazatokat is, hogy a szakma díja mellett a vasárnapi programzáráskor átadhassák a Sajtmajális legjobb sajtkészítője elismerést is. A sajtok mellett más kézműves élelmiszerek és további termékek is elérhetők lesznek szombaton és vasárnap is.

Egész nap tartanak a legkülönfélébb gyermekprogramok, így többek között lesz szabadulószoba, mini golf, állatsimogató, óriás sakktábla, rajzverseny és más kreatív foglalkozások. A színpadi programok között szombaton 16 órakor a Danubius vonósnégyes fellépését is élvezhetik, 17 órakor pedig a Kákics Együttes tart táncházat kicsiknek és nagyoknak.

Vasárnap 10 órakor nyílik meg Szokolay Dongó Balázs Parlando Rubato című festménykiállítása, amelyet a Kubinyi „Rustico” koncertje követ. A kulturális programok sora 14 órakor folytatódik: előbb Rodé Klára könyvbemutatójára kerül sor, majd 15 órakor kezdődik Baráth Gábor kézműves foglalkozással és bábelőadással egybekötött interaktív előadása a mohácsi busójárás hagyományairól. 17 órakor a Kassai Lovasíjász csapat tart bemutató. A program 17.30 órakor eredményhirdetéssel zárul.

Szombaton és vasárnap délelőtt is tartanak szakmai bemutatót és előadást a sajtkészítőknek a Hangistálló felső termében. A tavalyi programról itt írtunk.