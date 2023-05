Amint arról még a múlt hónap végén beszámoltunk, a közönség, azaz a nézők szavazatainak segítségével jutott be A Dal című tehetségkutató dalverseny elődöntőjébe a fehérvári kötődésű szimfonikus extrém-metál zenekar, a From the Sky. A Fehérváron élő frontember, Tari Szabolcs nagy reményekkel várta a döntő előtti utolsó "kört", nagyon készült a csapat a zenekar életében is mérföldkőnek számító fellépésre. Az Antarktika című számukat, amellyel az elődöntőbe jutott a banda, akusztikus verzióra dolgozták át. Hiába sikerült nagyon jól ez a verzió, sajnos a döntőbe végül nem jutott be az "extrém metált" játszó együttes.

- Óriási élmény volt számunkra egy ilyen "hatalmas gépezet" működését belülről látni. A korábbi tévés tapasztalataink meg sem közelítették az itteni rendszer üzemelését. Bár a továbbjutás nem sikerült, így sem lehet okunk panaszra, hiszen kétszer szerepeltünk egy metal produkcióval a közmédiában - értékelte az elmúlt néhány hónapot és a fellépést Tari Szabolcs.

Mint megtudtuk, a From The Sky tervei között szerepel egy akusztikus anyag rögzítése még az év folyamán, de elsősorban a koncerteknek szeretnének teret adni. Bár a fellépéseik jelenleg egyeztetés alatt állnak, nagyon bíznak benne, hogy hamarosan találkozhatnak minden rajongójukkal országszerte. Sok sikert a lelkes bandának!