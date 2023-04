Az iskola egy akkreditált kiváló tehetségpont, ahol kiemelt terület a tehetséggondozás. Tehetségfejlesztés területén az iskolában a természettudomány és a sport a két fő irány, tudtuk meg Hollósi Lászlónétól, az intézmény vezetőjétől.

Az iskolában működő tehetséggondozó szakkör a 6-7. osztályos tanulók részére kínál lehetőséget a tehetségek kibontakozásában. Ebben a félévben, a víz illetve a levegő témakört dolgozták fel a gyerekek a szakkör során, ahol egyébiránt kísérleteket is végeztek. Az előadásokból PPT-ket állítottak össze az előadó diákok, amiket április 27-én, a tehetségnapon mutatnak majd be, miközben természetesen a kísérleteket sem hagyják majd ki előadásaikból.

A tehetségnapon nem csak diáktársaik előtt mutatják be tudásukat a tanulók, de az oktatási hivatal munkatársai mellett szüleik sem maradnak ki a bemutatóból.

Az előző évekkel ellentétében idén elmarad a napot követő fórum, ahol a szülők kaphattak a tehetségekkel kapcsolatos információkat, évenként más-más témában.

A napot a Mechanikai szerkezetektől az automatákig című előadásával, Tóth István fizika-technika-informatika szakos mesterpedagógus, a Vasvári Pál Általános Iskola tanára zárja.