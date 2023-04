Több mint harminc éve – még a nyolcvanas évek végén – kezdődött Bokányi Zsolt rock and roll pályafutása, aki akkor fiatal, lelkes amatőrként csapott a húrok közé, illetve markolta meg a mikrofont. A Sárga Taxi és a Boka és a Klikk után mostanra a Boka Boogie Band igazán kiforrta magát.

Forrás: Boka Boogie Band

- Ma ugyanolyan lelkesen állunk színpadra, de szükségünk volt egyfajta megújulásra is a zenekar háza táján. A produkcióinkban ezért fiatal, tehetséges lányok színesítik a rock and roll előadásokat. Ehhez idomulva összeraktunk egy olyan, közel egy órás show műsort, amely fergeteges hangulatot varázsol, nem csak a színpadra, de a küzdőtérre is. A műsor a Rock around the clock-kal indul, erre épül az összes többi szám, amelyekkel, mondhatni, egy évtizednyi rock and roll érát ölelünk fel. A produkció premierje május 1-jén, hétfőn 16 órakor lesz a Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztiválon. Nagyon készülünk rá!