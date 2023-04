A 2022. októberében induló bútorfestő és csuhé szakkörökben 5-5 fő részvételével, 20 héten keresztül keddi és szerdai napokon az alkotásé volt a főszerep a művelődési házban. Ennek kapcsán elmondható, hogy amit Bakonycsernyén csinálnak, azt már nem lehet hobbinak nevezni, sokkal inkább a tudás és az alkotói kedvvel átitatott tehetség kézfogójának. Nemrégiben elindult egy nem túl nagy létszámú, ám annál értékesebb tagokkal működő csuhéfonó szakkör, melynek Palikné Siffel Julianna volt a mentora. Kiss Istvánné Zsóka, Palik Kitti és Hoduláné Szentendre Kata, Hagymási Kriszta olyan alkotásokkal rukkoltak elő a projektzáró eseményen nyílt kiállításra, mint a használati tárgyak közé sorolható csuhé táska, zsebkendőtartó, kerek doboz egyes sodrattal, lábosalátét de készült lábtörlő, betlehem, virág, sőt ékszerek, pontosabban karkötő és fülbevaló is. Emellett természetesen az ünnepköröknek megfelelő karácsonyfadíszek vagy a nyúlpár a húsvéti ajtókra.

Fotós: Bakonycsernyei Művelődési Ház

Ezzel az anyaggal nem könnyű dolgozni, de mivel a kedvezőtlen, aszályos 2022-es évben nem termett igazán kukorica, így az alapanyag eleve meg sem érkezett. Ám a helyiek, ezt is megoldották, így több hetes kukoricatörést, áldozatos beszerző munkát követően képes volt alkotni a helyi csuhé szakkör. A hírek szerint több színtérben meghiúsult a szakkör az alapanyag hiánya miatt. Akik így jártak, azoknak vissza kellett adni a eszközcsomagokat a Nemzeti Művelődési Intézetnek.

Fotós: Bakonycsernyei Művelődési Ház

A bútorfestő szakkör mentora az a Hagymási Kriszta volt, akinek sikereiről már korábban is beszámoltunk. vezetése alatt Domavári Zita, Császárné Pap Csilla, Hegedüs Mónika és Turjákné Szentesi Ilona keze alól kikerült több faddi tükör, kórósi, vizesréti, valamint sólyi templomkazetta és kiétei karzatkazetta is. Megjelent a kiállításon egy békés megyei szlovák doboz, egy kórósi kulcstartó, vizesréti ajtónévtábla, valamint több festett karácsonyfadísz és hímestojás is.

Fotós: Bakonycsernyei Művelődési Ház

Turjákné Szentesi Icu, a művelődési ház vezetője a tárlatmegnyitón azt mondta: -Az idei kiállítás megnyitón több szempontból is képviselem a bakonycsernyei szakköri tevékenységet, egyrészt a közösségi színtér közművelődési szakembereként, mint szakkörszervező, másrészt a bútorfestő szakkör tagjaként. Nem volt könnyű dolgunk, sem a csuhé, sem a bútorfestő szakkörben, de igyekeztünk minden előttünk álló akadályt és nehézséget legyőzni, helytállni és elkészíteni a tematika nyújtotta alkotásokat, melyekből megvalósíthattuk mai ünnepélyes kiállításunkat.

A meghívott vendégek között volt a nagyközség polgármestere is. Turi Balázs polgármester ünnepi köszöntőjében úgy fogalmazott: - Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a mai délutánon, mint egykoron itt a művelődési házban dolgozó közművelődési szakember, a kultúra iránt ma is elkötelezett polgármester, a magyar nemzet népi örökségének tisztelőjeként ünnepi köszöntőt mondjak, majd megnyissam a Nemzeti Művelődési Intézet által elindított „Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért” elnevezésű, helyi lakosokból álló csuhé és bútorfestő szakkör alkotásaiból létrehozott kiállítást. Örömömre szolgált, hogy ebben az igen vegyes korosztályi elosztásban is milyen rendezetten folyt hétről, hétre a munka, készült egyik alkotás a másik után. Különböző korosztály, különböző érdeklődési kör, különböző gondolkodási mód és mégis ebben az alkotó folyamatban szinkronban, egységben tudtak együtt dolgozni, tevékenykedni.

Fotós: Bakonycsernyei Művelődési Ház

Az esemény fényét emelte jelenlétével a barátként hívott és fogadott vértesacsai papírfonó szakkör és fellépőként a művelődési ház Holdviola Néptánccsoportja.

Mint megtudtuk, a két alkotói szakkör által megálmodott és létrehozott kiállítás április 19-ig tekinthető meg a művelődési ház nyitvatartási idejében.