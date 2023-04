Dávid Katalin művészettörténész egy kiállítás megnyitó beszédében ezt mondta róla: ”Csákvári Nagy Lajos egyenrangúan szobrász, festő és grafikus, s mindezek mellett mestere a mozaiknak: tehát olyan valaki, akiben szín és tér, plasztika, sík és vonal formálják a gondolatokat.”

Csákvári Nagy Lajos életében számos egyéni és csoportos kiállításon mutatkozott be a nagyközönségnek, munkásságát több díjjal is elismerték. A művésznek Székesfehérváron és Dunaújvárosban is voltak, illetve vannak alkotásai. Ilyen például a Kohán György terve alapján megvalósított Háború emléke című hatalmas mozaikkép, ami 2004-ig a Szekfű Gyula utcai, egykori szakszervezeti székház ebédlőjének falát díszítette. Az alkotást 2004-ben aztán Gyulára költöztették.

Az Etyeki műhelyben, mondhatjuk, otthon vannak a művész alkotásai, hiszen feleségével, a Magyar Örökség díjas képzőművész, Csókos Varga Györgyivel az azóta kiállítótérré átalakított házban éltek és dolgoztak.

A kiállítást április 29-én 15 órakor Feledy Balázs, művészeti író nyitja meg. A megnyitót követően, 16 órakor kezdődik Sissy Zhou koncertje.