A vendégek – Eszes Rita és Boza Anita – között munkásságuk, írói stílusuk tekintetében nagyon sok közös vonást talált a sorozat értelmi szerzője, az est házigazdája, Schmidt-Czetli Ágnes könyvtárvezető. A két sikeres alkotó közül Eszes Rita eleddig még nem járt Rácalmáson, Boza Anita viszont itt élte át első író-olvasó találkozós élményét három évvel és hét kötettel ezelőtt. Az igencsak termékeny szerzőnek ugyanis a könyvtárvezető az egyik mentora, barátja, aki mindent elolvas megjelenés előtt, és a véleményét is megosztja Anitával, akinek – talán nem meglepő – van rác­almási kötődése.

Ezen terjedelemben lehetetlen vállalkozás egy bő órás beszélgetés esszenciáját besűríteni, legfeljebb kiragadott hangulatfoszlányok átadására van lehetőség. Az első közös pont a két szerző között, hogy jelenleg ugyanannál a kiadónál vannak, a Könyvmolyképző ad lehetőséget mindkettőjüknek a publikálásra. Mindketten beszámoltak a hallgatóságnak arról, hogy milyen volt az útjuk az íróvá válásig, milyen nehézségeik adódtak. Kiderült, először mindketten a fióknak írtak, és mindketten kisgyermek mellett írták első regényüket, ami mindjárt közönségdíjas lett. Ritáról kiderült, hogy nem írónak készült, hanem kislányként gésának. Középiskolában japánul tanult, majd ösztöndíjjal egy teljes évet töltött el a szigetországban, és azóta is többször utazott már Japánba. Nem csoda tehát, hogy írásaiban is fellelhető ez a hatás.

Rita inkább a fantasy műfaját részesíti előnyben japán és erdélyi alapokon, amíg Anita a romantikát esendő férfi főhőssel, de mindketten komoly kutatómunkát tesznek írásaik mögé. Mindemellett mindketten nagy állat- és természetvédők, előszeretettel használják írásaikban a férfi-nő váltott szemszögét, mondandójukban hirdetik az elfogadást, no és egyikük sem ebből él. Anita nem szeret és nem tud címet adni, ahogy a borítóit, ezeket is a kiadó adta, de megszerette őket. Talán nem meglepő, de mindketten sokat olvasnak.

Az olvasók megnyugtatására: mindkettejüknek van már leadott vagy elkezdett kötete, amiből legalább egy idén még megjelenhet.