Közben különféle zajkeltő eszközöket is használtak, hogy még hatékonyabb legyen a télűzés. Sokan a maguk készítette maszkot viselve vonultak. A célpont ezúttal is a butiksor melletti parkoló, illetve az ott található büfékocsi volt.

A rendezvény főszervezője, a háromgyermekes anyuka, Kovácsné Nagy Nikoletta elmondta, hogy rengeteg segítséget kapott az önkormányzattól, magánszemélyektől; Mészáros Attila vállalkozó ismét finom fánkokat ajánlott föl, amit a gyerekek nagy lelkesedéssel fogadtak. Bélley Anita és Bíró István pedig csokival és más finomságokkal várta az érkezőket a büfékocsiban.

A téren hangos zene szólt, a zsűri pedig elbírálta a szebbnél-szebb, festett, különféle módon díszített színes álarcokat. Az eredmény: 1. Borbély Panka és Borbély Levente; 2. Tamási Petra; 3. Farkas Balázs. Hogy ne legyen csalódott, senki nem távozott üres kézzel, csokit mindenki kapott.

A részvevők ezután egy nagy hordóban elégették a kiszebábot, a maszkokat, a tűzben hamar hamuvá lett a telet jelképező szalmabáb. A szervezők reménykednek és töretlenül bízzunk abban, hogy hamar eljön a kikelet, s bíznak abban is, hogy jövőre ugyancsak jó hangulatú rendezvénnyel lephetik meg a településen élőket.