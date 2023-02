Néhány évvel ezelőtt civil kezdeményezésként indult útjára a Nemzetközi Könyvajándék Nap, amit azóta is február 14. napján ünneplünk. Az akció elsődleges célja, hogy a gyermekek számára könnyebben elérhetővé váljanak a különböző kötetek és ezzel nőjön az olvasás iránti szeretetük, vágyuk is.

Ehhez a kezdeményezéshez rendszeresen csatlakozik a Vörösmarty Mihály Könyvtár is, így nem meglepő, hogy idén is ajándékokkal várják olvasóikat. Az intézmény ebből az alkalomból szeretné köszönteni azokat az olvasókat, akik 2022-ben a legtöbb dokumentumot kölcsönözték könyvtárukból. Február 14-én tehát a Budai úti Tagkönyvtárban, a Mészöly Géza utcai Tagkönyvtárban, valamint a Tolnai utcai Tagkönyvtárban is ajándékkönyvekkel várják a látogatókat.