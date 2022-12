Az talán senkit sem lep már meg, hogy ahogy közeledik a karácsony, évről évre újabb és újabb feldolgozásai jönnek létre az olyan örök klasszikus daloknak, mint a Jingle Bell Rock, a Last Christmas vagy a Let It Snow, hiszen minden aktuális világsztár (no és a mögötte álló profi producer csapat) rájött már arra, hogy ezekkel nem igazán lehet mellélőni.

Persze vannak olyan előadók is, akik inkább a "nehezebb" utat választják és eredeti dalokkal rukkolnak elő. Pontosan ezt tette a fehérvári francia, azaz Mounier Stephane, avagy ahogy zenei berkekben ismerik, Stephco, aki egy igazán különleges nótát hozott tető alá állandó alkotótársával, a fehérvári szuperproducerrel, Kovács Norberttel, vagyis SMiTHMUSiX-szal. Természetesen itt is van hóesés, ajándékok, sőt még Kevin híres háza is felbukkan a klipben, ám a szöveg tartalmaz néhány csavart a szokásos, mézes-mázas karácsonyi nótákhoz képest.