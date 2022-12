Az előadássorozat első két állomása, a gyapjú és a csipke után, ezen a héten szombaton a keleti textilek kapták a főszerepet. A Kézművesek Házában Szűcs Erzsébet művészettörténész és Ecsedi Mária képzőművész beszélgetett a textíliákról, majd Khimayat Babakhumar a kazahok ornamentikájának sajátosságairól tartott izgalmas előadást.

Fotós: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Délután felesége, Medett Saude a tamburhímzés technikáját bemutta be, amit ki is próbálhattak az érdeklődők. Mint Dobrovitz Klárától, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének vezetőjétől megtudtuk, ehhez speciális eszközt, egy különleges tűt is hozott magával.

A nap zárásaként a Török szőnyegház tulajdonosa, Herceg Zahid László vezette be hallgatóságát a török kilimek titkaiba.