Két évtizede aranyozza be az adventi időszakot Székesfehérváron a Betlehemi Szép Csillag pályázat kiállítása, melyre idén is készül a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. Szenczi Jánosné, az egyesület elnöke elmondta: hétfőn zárult a pályázatok átvétele. Pályáztak felnőttek, gyermekcsoportok egyaránt. Több mint félszáz alkotó küldte el munkáját az egyesület pályázatára, s akiknek a munkája megfelelt a feltételeknek, tárgyjutalomban részesítik a kiírók és a támogatók. A kiállítás megnyitójára november 26-án 11 órakor kerül sor a Szent István Hitoktatási és Művelődési Központban.

- Évről-évre Spányi Antal püspök atya köszönti az egybegyűlteket, így lesz ez most is – tette hozzá az elnök asszony, ahogy azt is: mivel a Betlehemi szép csillag pályázatot és kiállítást ketten találták ki - Radetzky Jenőné és Varga Magdolna -, ezért ők nyitják meg a tárlatot. A Zentai Úti Általános Iskola énekkara lép fel a jubileumi alkalom során.