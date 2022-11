Az eredeti ötlet értelmében minden hónapban egy adott témában várják a szentgyörgyi amatőr alkotók munkáit, az alkotásokból aztán időről időre felolvasásokat is tartanak. Az első eseménynek vendégei is voltak, s nem lesz ez másként most sem: Bakonyi István Vers és élet című, idén megjelent memoár-életrajz-interjú kötetét mutatja be, melyből az iszkaszentgyörgyi születésű Szabóné Miklós Eszter, tanítónő portréja bontakozik ki. A saját műveiket felolvasó alkotók mellett közreműködik a Hungarikum zenekar. Az esemény 15 órakor kezdődik.