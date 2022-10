A Vörösmarty Mihály Könyvtár bármely tagkönyvtárába belépve ezernyi kötettel találják szembe magukat az olvasók. Azt viszont csak kevesen tudják, hogy ezeken túl még mekkora mennyiségű könyv sorakozik a mondhatni pincétől padlásig elhelyezkedő raktárakban. Varga Éva könyvtáros vezetésével és segítségével most megismerhették ezeket a részeket is az érdeklődők.

A túravezető érdekes történeteket mesélt a könyvtárral és annak múltjával kapcsolatban. – A Bartók Béla téri épület annak idején, 1940-1942 között Horthy Miklós Kultúrháznak épült. Az igazgatóság épülete könyvtárnak készült, a másik pedig, ahol most a Képtár és felnőtt kölcsönző van, kultúrháznak – emelte ki a kezdetekkel kapcsolatban Varga Éva. Az igazgatóság épületében az a földszinti terem, ami ma már raktárként üzemel, egykor közvetlenül szolgálta az olvasókat. Ez azonban nem úgy történt, ahogy napjainkban. Az olvasók nem mehettek a kötetek közé, nem sétálhattak a polcok között és válogathattak kedvükre. A könyvtár dolgozói keresték meg a kért könyveket és egy ablakon keresztül adták ki azokat.

A hatalmas raktárakban sorakozó kötetek jelentős része most is kölcsönözhető. Hogy hogyan jutnak el ezek viszonylag gyorsan a felnőtt kölcsönzőbe az olvasóhoz? Ebben egy olyan lift segít, ami már ipari műemléknek számít. Fent a szerkezetben lévő doboz különböző részeibe helyezik a raktári igénylőlapot, amit az illetékes részlegre küldenek. A lift különböző csengésekkel jelzi, hogy éppen melyik részlegről kérik a köteteket. Ennek köszönhetően sokkal kevesebbet kell várniuk az olvasóknak, ha olyan könyvet szeretnének, ami nincs a kölcsönző polcain.

Fotós: Nagy Norbert

Varga Éva elmondta, hogy két raktározási rendet követnek az intézményben. Az egyik, hogy témák szerint szortírozzák a könyveket, a másik pedig, hogy méret szerint. Mint mondta, mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya is. Utóbbi rendszernél különösen nagy felelőssége a raktárosnak, hogy az iktatási szám szerinti megfelelő helyre rakja vissza az adott könyvet, hiszen abban az esetben, ha ezt elhibázza, akár évtizedekre is elkeveredhet egy-egy kötet. A látogatók, amellett, hogy mindkét raktározási rendbe bepillantást nyerhettek, szemügyre vehették azt a helyiséget is, ahol az újságok, folyóiratok vannak lefűzve. Ezeket a dokumentumokat ugyan nem lehet kölcsönözni, az olvasóteremben viszont bárki elmélyedhet az elmúlt évtizedek különböző lapjaiban.

A raktártúra központja a Bartók Béla tér volt. A program végeztével, az épületből kilépve pedig az embernek olyan érzése támadt, gyakorlatilag tényleg minden irányból könyvek veszik körül.