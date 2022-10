A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium hagyományos, immáron tizenkettedik alkalommal megrendezett őszi kiállításának ezúttal a „Nyári munkák – avagy mit csinálnak a művésztanárok nyári szünetben?” címet adták a szervezők. A tárlat kedd délutáni megnyitójára már a gyerekzsivaj, vagyis a tanórák után kerülhetett sor. A csendes szemlélődésben megtekinthettük N. Csehi Edit, Farkas Lucián, Szentes Kata Zsuzsa, Revák Katalin, Cservenka Edit, Végvári Beatrix, Pető Zsuzsa Alíz, Kácser László, Csókás Emese, Márton Ágnes Alíz és Csala Sándor alkotásait. Kisplasztikákat, kerámiákat, festményeket, fotónyomatokat hoztak az alkotók a kiállításra, melyet Vizi László Tamásné igazgató, valamint Cser-Palkovics András polgármester nyitott meg.

Forrás: Fehér Gábor / FMH

Az iskolában a művészet nyelvén köszöntötték az őszt – fogalmazott az igazgató, hozzátéve: köszönet jár a tanároknak, akik elhozták a művésztáborok alkalmával készített munkáikat. Cser-Palkovics András pedig hozzátette: a sok meglévő nehézség és kritika mellett is a köznevelésnek, szakképzési rendszernek sok értéke van ebben a városban. – Egyik ilyen érték a Tópartiban a hagyományos oktatás mellett a művészoktatás és értékre való nevelés, s ez a kettő jól elfér egymás mellett és hat egymásra. Ez teszi az iskolát egyedivé.

Forrás: Fehér Gábor / FMH

Megköszönte a tanároknak, akik nem csak az év egy napjára – mint erre a kiállításra – készülnek, hanem a szürke hétköznapokon is – „amikor esetleg nem süt olyan szépen a nap, mint most” – fogalmazott a polgármester, utalva a kifejezés átvitt értelmére is. - A kultúra eszközeivel értéket lehet átadni és üzenni lehet. Ahol megjelenik, lehetőség van kulturális misszióra – tette hozzá Cser-Palkovics András, aki szerint ilyen misszió az is, hogy a diákok a saját iskolájukban is találkozhatnak kiállításokkal, amely megszólítja őket.