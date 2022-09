Portálunkból is jól ismerhetik már az olvasók a vértesi zsákfalu és az ország elismert természetfotósát, aki a Roxy nevű rókáról készült képeivel világraszóló hírnevet szerzett: 2022-ben a Sony World Photography Awards-on elnyerte az Oscar-díjjal felérő elismerést, a Nature&Wildlife – Vadvilág és Természet – kategória fődíját.

A múzeumlátogatók most egy más látószögből ismerhetik meg Radisics Milán képalkotó tehetségét a szeptember 22-én nyíló (a nagyközönség számára szeptember 23-tól október 30-ig látogatható) Lábnyomunk – az ember hatása környezetünkre című kiállításán a Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM). Mint a kiállítás ajánlójából kitűnik, a fotóművész hosszú távú fotó és multimédiás projektjének keretében készült absztrakt tájképein a Föld vízi útjainak evolúcióját kutatja. Izlandtól indulva, 16 országon keresztül fotografálta drónjával a töredező gleccsereket, a fonódó folyókat, a zsugorodó tavakat és az eltűnő vizes területeket. Figyelemfelhívó fotóin dokumentálta a víz sokszínűségét, a klímaváltozás hatását.

A Víz formálja a Földet projekttel kapcsolatos hír az is, hogy díjazott képeiből kialakított kollekció közgyűjteménybe került, az MNM Történeti Fényképtárába. Ami jelentős elismerését jelenti Radisics Milán fotóművészetének, vagyis ez az ő szavaival élve: „Kis lépés az emberiségnek, de egy alkotónak mindenképpen nagy.” A most megnyíló Lábnyomunk – az ember hatása környezetünkre c. kiállítás presztízsét növeli az is, hogy egyidejűleg kerül bemutatásra a minden évben nagy érdeklődéssel kísért World Press Photo-val, annak kísérő kiállításaként. Ami pedig plusz lesz még, a Roxy fotók kedvelői sem hiányolhatják majd a rókalányt, ugyanis a díjnyertes Karanténban egy rókával című képsorozat is látható lesz a Magyar Nemzeti Múzeumban.