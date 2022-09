A fesztivál célja, hogy a régióban létrejöjjön egy fotográfiai kultúrsziget, hogy az emberek közelebb kerüljenek a természethez, teret adva a fotográfusoknak, hogy olyan projekteket mutassanak be, amellyel felhívják a figyelmet a környezetünkre és a fenntarthatóság fontosságára.

A fesztivál ünnepi megnyitójára szeptember 16-án, pénteken kerül sor Csákváron a Floriana Közösségi Tér színháztermében. Az kiállítások szeptember 17. és október 9. között látogathatóak a helyszínek nyitvatartási ideje szerint.

A kültéri tárlatok a vértesi régióban, Csákváron, Csákberényben, Vértesbogláron, Bicskén, Kőhányáson, Vérteskozmán, Oroszlánynál Majkpusztán, Tatabányán az Vérteserdő Zrt. központjában és az Agostyáni Arborétumban láthatóak. A fesztivál része a budapesti Lábnyomunk kiállítás is, amely a Magyar Nemzeti Múzeumban nyílik szeptember 22-én, mint a World Press Photo kísérő kiállítása. A FotoKozma fesztivál szakmai partnere a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, fő támogatója a Vérteserdő Zrt.

Forrás: FotoKozma

A fesztiválon feltűnnek Sergey Groshkov, Haarberg Orsolya, Domagoj Burilovic és Horvath Esther fotói is, továbbá karnyújtásnyira hozzák a természetet Radisics Milán, Rahmé Nikola, Forrásy Csaba, Fülöp Bálint és Horváth Tibor elkapott pillanatai. Mindemellett egy csoportos kiállítás is várja az érdeklődőket, amely Csákvár főterén mutatja be az erdélyi vadont a sepsiszentgyörgyi Vadon Egyesület keretében létrejött TransNatura Természetfotó Klub kameráin keresztül.

A kiállítások megtekintése egyúttal kiváló kirándulási lehetőséget biztosít a családok számára, akik a helyszínek közti vándorlásuk során meglátogathatják a környék többi nevezetességét is. A szervezők egy izgalmas játékkal is invitálják a látogatókat, akik virtuális pecsétgyűjtéssel, a kiállításokon elhelyezett QR-kódokat beolvasva léphetik át a vándorló szinteket, amellyel begyűjthetik a támogatók által biztosított ajándékokat.