Gerillakertészet először Nagy-Britanniában alakult civil csoport volt, az 1990-es évek végén, akik engedély nélkül ültettek növényeket közterületekre. Ez később átterjed az Egyesült Államokba is. Az első magyarországi gerillakertész akció 2007-ben volt Nyíregyházán és fővárosban.

A gerillakertészek arra is figyelnek, hogy a szezonnak megfelelő dekoráció is kerüljön ki.

Forrás: Szabó Ildikó

Két évvel ezelőtt, ősszel telepítették az első növényeket a szabadbattyáni “gerillakertészek” évelővel és hagymásokkal. A fenntarthatóság jegyében nem ültetnek egynyári virágokat.

A település egyik utcájának lakói kezdték utca lakói kezdték el a virágültetést. Néhány nyugdíjas – páran egy igazi keménymagot alkotnak – akik jellemzően kimennek és kapákkal, ásókkal nekiállnak varázsolni. Olykor vannak, akik csak úgy hozzájuk csapódnak.

A hely, amit két éve gondoznak a lakókörnyezetükhöz tartozik. Ez egy parlagon lévő terület volt, amit időnként kaszáltak. Hosszú évekig nézték a sivár, alkalmanként “csutkára” vágott területet, majd döntöttek. Megkeresték Szabó Ildikó polgármestert az ötlettel: ők ezt bizony, szeretnék beültetni.

Ezen a ponton találkozott gerillakertész csapat és az önkormányzat szándéka. A jelenlegi városvezetés is azt gondolja, túlságosan kopár volt a település, hiányoztak a virágok. A költségvetésbe már nem fért bele ez az extra költség. A kis csapat vezetője, Ibolya, erre is talált megoldást, saját kertjében szaporítja a mai napig az akciókhoz a virágokat, szezononként mást. A városvezetés és a lakosok, együtt ültetik a virágokat.

A két év alatt, nemhogy nem lankadt a kedvük, de minden alkalommal, a gondozott növények mellé dekoráció is kerül.

Augusztus 20-án, hungarocell kenyér, húsvétkor nyuszi, tojás. Most éppen a szüreti időszak jegyében került ki egy borosüveg, – benne abszolút bornak kinéző, ételfestékkel megfestett víz – valódi szőlőfürtök és szüreti kalács is érkezett, ami a munka közben el is fogyott. Akárhányszor összejönnek, mindig akad valaki, aki süt és hoz valami finomságot.

A gerillakertész csapat tagjai össze is szoktak itt jönni. Szilveszterkor is ezen a helyen találkoztak egy koccintásra. Jelenleg is terveznek egy kis összejövetelt süteménnyel, itókával.

Ibolya – akitől a kezdeményezés is ered – rengeteg növényt szaporít évente. Bőségesen jut az önkormányzatnak is, aki hálásak a sok szép virágért és örömmel hasznosítják a település különböző részein.

Az önkormányzat emberei a jövő héten – a nemrégiben az ünnepélyesen átadott – Budapest-Balaton kerékpárút, központban lévő részén ültetnek majd, a 7-es főút mellett.

– Ezen a részen kicsit átalakultak a viszonyok, volt tereprendezés és szépítés is – mondja a polgármester.

– A kivitelező NIF Zrt. a kerékpárút környezetét is rendbe tette, de hamarosan ott elkezdtek autóval parkolni, ami egyébként is tilos. Ide kerülnek majd virágládákba a növények, amivel a közlekedést is segíthetik, hogy kevésbé legyen veszélyes.