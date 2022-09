Régi álma volt Zsilvölgyi Angélának, hogy megvalósítson egy német nemzetiségi tanösvényt, mely emléket állít a helyi sváb hagyományoknak, tanítva az ifjakat és nem engedve feledésbe az ősöket. Magánszemélyként ezt nem tehette meg, de mint a Móri Német Nemzetiségi Önkormányzat tagja már igen. Így, mint a tanösvényért küzdő csoport projektkoordinátora a helyi önkormányzat nevében adta be a pályázatot az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat felé.

Zsilvölgyi Angéla elmondta: - Fejér megyében eddig nem készült ilyen, ezért számunkra különösen nagy öröm, hogy mi itt Móron tudjuk ezt elsőként megvalósítani a megyében. A másik idei szerencsés a Tolna megyei Szekszárd. A feladatra 9 ezer eurót ad a német belügyminisztérium, ám azt hozzá kell tenni, hogy nagyon szigorú elvárások mentén kell és lehet csak haladni.

A projekt vezérmotívumában párhuzamot von a szőlő és a közösség fejlődése, ereje és sikeres alkalmazkodóképessége között a szerző. Forisekné Szatzker Rita úgy fogalmazott: - A móri németek élete hasonló, mint a várost szimbolizáló szőlőé. A betelepülő svábok gyökeret eresztettek, amiből aztán vaskos, életet adó erős tőke fejlődött. Az ő tőkéjük a szőlőművelés lett, mert ebből tudtak javakat teremteni. A móriak azt tartották, hogy a szőlő hozhat házat, de a ház soha szőlőt. Így azután, ahogy a növény levelet fakaszt, úgy ők is a szőlőből és borból megerősödve építették fel házaikat, pincéiket.

Forrás: Szervezők

Mint megtudtuk, eddig 12 ilyen tanösvényt sikerült felállítani a német belügyminisztérium támogatásának köszönhetően. Az említett 12 település a saját németajkú lakosságát mutatja be, ám van egy 13. is, mely Baján épült. Ez az országos német nemzetiségi tanösvény, mely az ország valamennyi tájegységén élő németajkú közösséget bemutat az érdeklődőknek.

A móri tanösvény teljes, 1,1 km-es hosszán hét megálló lesz fotókkal, német és magyar nyelvű szövegekkel, térképpel. Ezeken egy hozzávetőleges 22 fős csapat, a Móri Tanösvény Csoport dolgozik hónapok óta, nagy erőkkel. A hét stáció közül az első a Szent István parkban kap helyet. A következő a régi városházánál, a turultól nem messze áll majd, de kerül tábla, illetve installáció a Wekerle emlékparkba, a kapucinus templomhoz, a Kaposi doktor házához, a Táncsics utcai Szüretelő pár szoborhoz, valamint a Lamberg-kastély parkjában álló sváb tájház elé. Mindegyiken szerepel majd, mint egyfajta logó egy szőlőtőkét ábrázoló rajz, melyet Csavajda Dóri készített, kifejezetten ehhez a projekthez.

A táblák mindegyikén lesz egy QR-kód, mellyen elérhető lesz online módon a kísérőfüzet. A projekt részeként készül majd egy német nyelvű kisfilm is, melyet magyar felirattal látnak el.

Forrás: Szervezők

A háttéranyaggal kapcsolatban azt mondta a projekt koordinátora: - Ez a tanösvény volt a sokak által ismert, nemrégiben elhunyt helytörténeti kutató, Schwartz Alajos, vagyis mindannyiunk szeretett Lojzi bácsijának utolsó nagy álma. Számunkra szentírás az ő alkotásainak gazdag csokra, ennek megfelelően az ő kutatási anyagait felhasználva töltöttük meg tartalommal a táblákat. A két hónap múlva esedékes avatási ceremónián méltóképpen meg is fogunk emlékezni Lojzi bácsiról és munkásságáról.

Azonban az is kiderült, hogy a 9 ezer eurós támogatás rögzített, vagyis nem emelnek rajta a németek, viszont az árfolyamok jelenleg tapasztalható hullámzásai miatt lényegesen kevesebbet ér, mint a pályázat elkészítésének és beadásának idején, így várhatóan egy teljes millió forinttal többe fog kerülni a projekt, mint ahogy azt eredetileg tervezték. A szervezők bíznak az összefogás erejében, és ennek része a város önkormányzata is. A kivitelezői munkák nemsokára kezdődnek, és a tervek szerint november 12-én megtörténhet Fejér megye első német nemzetiségi tanösvényének átadása. A folytatás azonban már szinte garantált, ugyanis a szomszédos Pusztavám, sőt Etyek is szeretne ily módon emléket állítani német ajkú őseiknek.