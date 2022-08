Mester és tanítványai címmel nyílt tárlat az Aranykéz Szövőszakkör tagjainak alkotásaiból a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. A megnyitó énekszóval és muzsikával kezdődött: Gulyás Antal fafaragó tárogatón játszott, a szakkör tagjai pedig vidám dallamokkal köszöntötték a megjelenteket. Közreműködött továbbá Varró János népzenész, aki dél-alföldi népdalokkal érkezett az eseményre.

A tárlatnak helyet adó művelődési ház igazgatója felidézte, a szakkör vezetője, Fáncsik Zoltánné Ilonka nagyon régóta vezette a szakkört, s habár a vírus idején a közös alkotás örömét nélkülözniük kellett, az online térben kapcsolatban maradtak az Aranykéz Szövőszakkör tagjai.

– Azt gondolom, ez nem csak egy szakkör, hiszen itt nagyon mély barátságok szövődtek az évek alatt. Most már heti két alkalommal jönnek hozzánk a szakkörösök, a termükből pedig mindig mosolyok, kacajok, vidám beszélgetések szűrődnek ki – mondta Szilvási-Grund Helga. A tárlat létrejöttéről elárulta, az alkotók maguk szerették volna a közönségnek bemutatni munkájukat, s mindazt amin szívből dolgoztak olykor hetekig, hónapokig.

A tárlatot Gulyás Antal faesztergályos, fafaragó nyitotta meg, aki elsőként arról beszélt, a fafaragás mestersége bizony igencsak közel áll a szövéshez.

– Nem ördögtől való, hogy egy fával foglalkozó beszél a szövésről. Az igazi szövőállvány ugyanis fából készül, fémet szinte nem is tartalmaz – fogalmazott fafaragó, majd felidézte, a kiállítás megrendezése, előkészítése gyakorlatilag már 1985-ben elkezdődött.

– A pedagógusok szakszervezetének megyei bizottsága közzétette az országos elnökség felhívását, miszerint nyáron – 1985-ben – Sopronban kéziszövő tanfolyam indul. Célirányosan megkérdeztem Fáncsik Zoltánné kolléganőmet, elmenne-e erre az induló szövőtanfolyamra. Igen volt a válasza. Ilike megtanult szőni és szőtteseivel igen nagy elismerést ért el országos szinten is, mára több mint 100 zsűrizett alkotása van – beszélt a kezdetekről Gulyás Antal.

A művelődési házban indult szakköri csoportot az első alkalmaktól kezdve Fáncsik Zoltánné vezette, iránymutatásai segítségével alkotnak többek között azok is, akiknek munkáit most a nagyközönség is megtekintheti. A jellemzően gyapjúszövéssel készült alkotások szeptember 2-ig megtekinthetők a művelődési ház nyitvatartási idejében.