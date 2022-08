Többrétegű történelmi helyszín és örökség a Mánytól mintegy háromkilométernyire fekvő Nándorpuszta, a ma Visnyovszky Vendel tulajdonában álló Álomvölgy. Kétszáz éve a bicskei Batthyányak uralták a birtokot, a 20. század elején a bolgár követség tulajdona volt az akkoriban épített kúriával, 1930-as és az 1940-es években a Fuchs és a Ziegler családok birtokolták. A földeket1945 után államosították, a kúriában iskola működött, laktak is benne, ma a csupasz falak várják a felújítást, a tiszttartói kicsiny ház romjaiban is szép. S pompás természeti környezetben áll mindezekkel együtt a szocialista laposház, többféle téesz-melléküzemágnak hajdani csarnoka. Most sátrak, kényelmes kis vendégházak szolgálnak a civilizáció kényelmével, motorizált forrás vize csordogál a kőkútból. Csoportok zenélnek, építenek, rajzolnak, festenek, beszélgetnek. A tavalyi első kísérlet után másodszor rendezte meg az egyhetes összművészeti tábort a Mányi Közösségért Egyesület Véssey Vera művelődésszervező irányításával, barátai, munkatársai közreműködésével.

Az imponáló programok nagyvárosi miliőben is megállnának, kiváló emberek, jó nevek, színvonalas előadások, műhelymunka, mányi borkóstoló, Negro Oro Balkan koncert szombat este. Az életében legendássá vált Eifert János fotóművész tárlata nyílik a csupasz téglafalak között szintén szombaton este, előtte délelőtt ő maga tart fotóworkshopot. Négy alkotóműhely működik a héten, sokan jelentkeztek rá közelről, s távolabbról. Áfra János költő, Ferdics Béla képzőművész, Móka János drámapedagógus, Ágoston Béla zenész és a csatlakozó Tóth Evelin énekes vezetik a foglalkozásokat. Igényes minden eltöltött óra Nándorpusztán.

Forrás: Szervezők

Hosszú évekig keresett Visnyovszky Vendel egy „megmentendő építészeti örökséget”, megnézett vagy százat, mígnem rábukkant az elhagyatott Nándorpusztára. És aztán ők egymásra találtak a Mányon tíz éve művészeti gyerektáborokat és egyéb kulturális különlegességeket szervező Véssey Verával és a férjével, Benedek Elemérrel. Az erdélyi születésű férj révén a család tíz éve jár a kászoni Minimum Partyra, s onnan vették az ötletet: ezt Mányon is el lehetne kezdeni. Visnyovszky Vendel tavaly felajánlotta a vadregényes helyszínt hozzá. Kellermann Gitta és Heim Zsuzsi a fősegítők és sok az önkéntes fiatal. Nyitottak a programok, várják a vendégeket, a honlapról minden leolvasható: Legend’Art összművészeti alkotótábor és szakmai fórum. Finom falatokkal, üdítőkkel, zenével, tábortűzzel. Jó a levegő az árnyas fák alatt, s rengeteg a csillag az esti égbolton.