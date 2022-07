A dunaújvárosi Munkásművelődési Központ nyári alkotótábora során csütörtökönként gyermekszínházi előadásokat tartottak, az utolsó héten pedig egy fiatal zenészpáros érkezett a fiatalokhoz egy interaktív műsorral.

Amint megtudtuk, Pázmándi Gergely és Debreczeni-Kis Helga (Helka) duója nemrég alakult. Az előadók a zeneakadémián találkoztak egymással, egy közös projekten dolgoztak. Bár különböző zenei ágazatot képviselnek, hiszen Helga a népzenei, Gergely a jazz vonalon muzsikál, mégis meglátták az átfedési, kapcsolódási lehetőséget, és elkezdtek közös produkciót alkotni.

Helga bemutatta a gyerekeknek, hogy kell játszani a kobozon

Forrás: Szabóné Zsedrovits Enikő / DH

Az volt az elképzelésük, hogy elsősorban a népzenei irányzatban egy interaktív műsorral, koncerttel és táncházzal szolgáljanak a gyermek- és felnőttközönségnek egyaránt. A közös munka eredményének pedig most a dunaújvárosi művelődési központ táborozói is részesei lehettek. A délelőtti műsorban először zenéltek a gyerekeknek, bemutatták nekik, hogy milyen hangszereket hoztak el, aztán volt zenefelismerés, megtanulták a csujogatást és hozzá egy moldvai éneket, majd táncházzal zárták a programot.

Táncházzal zárták a programot, minden táborozót megmozgattak

Forrás: Szabóné Zsedrovits Enikő / DH

Gergely egy szaxofonon játszott, Helka pedig kobozon és citerán is zenélt. A zenefelismerő játék során egy érdekes jelenséggel szembesülhettünk, ami elgondolkodtató. Gergely 34, Helka pedig 25 éves, zenészek, fiatalok. Már az is kuriózumként hatott, ahogy a citerán játszották a Harry Potter című film zenéjét, amit természetesen azonnal felismertek a gyerekek, ahogy a Star Wars főcímdalát is. Viszont a Rózsaszín párduc dallamával már gondban voltak, a George Michael-szám pedig teljesen ismeretlen, felismerhetetlen volt számukra. Gergely humorosan jegyezte meg, hogy ez is példa a generációk közti szakadékra.

– Bár klisének tűnik, hogy a zene összeköt minket, de ez igenis így van. A zene segít áthidalni az akadályokat akár a generációk között is, a dallamok pedig a lélek vivőanyagai – tette hozzá Gergely.