A Total Dance Festival először szerepelt ugyanis a többnapos programsorozat kínálatában. S noha egy harminc perces csúszással kezdtek a fellépők, mindenkire jutott elég idő, a show teljesen lement. Gyors számvetés: az UFO kezdett, majd a sorban La Bouche, a Happy Gang, a Kozmix, Turbo (ex-Snap), Alice DJ, Mr. President, Erős vs. Spigiboy, DJ Sash és végül az Eiffel 65 helyett – betegség miatt lemondani kényszerültek a fellépést – a Groove Coverage következett. Vagyis retró volt a javából! A 90-es évek hangulatát pedig nemcsak az akkoriban kifejezetten népszerű zenékkel idézték meg, de a Mr. President közreműködésével készült, a Wellhello-féle "elnöki ügyre" reflektáló átkötő videó is – amelyben a Star Wars, a Knight Rider és a Terminator is szerepet kapott – nagy sikert aratott.

A jól ismert dalok szövegeit egy emberként üvöltötte a tömeg, sőt a színpad közelében, annak is a középső részén egy lány annyira átszellemült, hogy nagy mosollyal az arcán mindenkit felkért táncolni a környékén. Ahogy láttuk, nem igazán volt ellenére ez senkinek. A "házigazdán" kívül pedig a Groove Coverage Melanie-ja örvendeztetett meg bennünket egy-egy magyar szóval, például azzal: egészségedre!

Mindeközben a pénteki felhozatalban a Honeybeast, a Deák Bill Blues Band helyett a Kalapács, az Ignite, a Fish!, a Lord, a Cadaveres és az eszméletlenül sok embert bevonzó Ossian is szerepelt. A retró buli előtt Demjén-koncertet látogathattak a kikapcsolódni vágyók, akik még a szerelemvonatra is felültek...

Galéria: