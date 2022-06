A zenés, táncos produkció rendezője, dramaturgja és szövegkönyvírója Novák Péter, a koreográfusok pedig Majoros Róbert, a táncegyüttes művészeti vezetője, valamint Molnár Gábor. Majoros Róbert elmondta: az egész családnak szóló, szórakoztató, ugyanakkor értékes előadást akartak létrehozni.

Ehhez zeneszerzőként ifjabb Csoóri Sándort kérték fel, aki ugyan alapként a népzenéből indult ki, ám ki is lépett annak kereteiből. Így a zenében a rock and roll vagy akár a rock hangzása is tetten érhető lesz. Ifjabb ­Csoóri munkáját Cserta Balázs zenész segítette a stúdiómunkálatok terén, még színvonalasabb végeredményt létrehozva. A koreográfiában arra törekedtek, hogy a tánc erősítse a prózát. A viseleteknél is pusztán kiindulási alap a népi: Furik Rita és Majorosné Szabó Veronika igyekezett a tánchoz, a mesevilághoz jól alkalmazkodó öltözékeket kreálni. A Mesenép fontos népmesei elemekkel, humorral átszőve állt össze ismert mesékből átvett fontosabb tanítások, jelentősebb fordulatok összefűzésével, és három interaktív rész is van benne, amikor bevonják majd a gyermekközönséget. A nagyérdemű június 19-én, vasárnap 15 és 18 órakor tekintheti meg az előadást.