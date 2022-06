A Megadance 25 éves jubileumának műsora lendületes, látványos előadásokkal várta a közönséget szombaton este. A nyitó show-t a koreográfus, Rovó Tamás kifejezetten erre az alkalomra készítette. Az eseményen elhangzott: 1996 októberében Rovó Tamás, 19 évesen megalapította Győr első hip-hop táncegyüttesét, a Megadance Táncstúdiót. 1996-tól 2009-ig működött a csapat Győrben. Rovó Tamás 2009-ben a székesfehérvári Vörösmarty Színházhoz szegődött, melynek ma is tagja, s itt folytatta a munkát. Egyesülete rövid időn belül meghatározó tánccsapata lett a városnak, akár csak annak idején Győrnek. Tamás legfontosabb célkitűzése mindig az volt, hogy minél többekkel megszerettesse a táncot és hogy hagyjon valamit maga után. Vallja: igyekszik nem csak technikát, hanem a gondolatiságot és a lelki érzéseket is átadni. Saját bevallása szerint az évek alatt tanulta meg, hogyan is kell tanítani.

A jubileumi ünnepségen Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere köszönte meg a munkáját, kiemelve, milyen fontos, hogy a fiatalok számára legyenek olyan közösségek, mint a Megadance, melyhez jó tartozni, amely jó élményeket hagy később is a felnövekvő generációban.