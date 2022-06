Hegedűs 2 László három alkotással nevezett a Hatvani Kisgrafikai Biennáléra májusban, melyek értő közönség és zsűri elé kerültek, a Munkácsy Mihály-díjas és Balázs Béla-díjas képzőművész ugyanis megkapta a biennálé fődíját. A díjnyertes alkotásokat június 11-ig tekintheti meg a közönség – érdemes is megnézni, Hegedűs 2 ugyanis az idei évben nem tervez több nagyszabású kiállítást. Erről mesélt ugyanis a feol.hu-nak, ahogy arról is, hogy a biennáléra klasszikus, sokszorosító grafikai technikával készített grafikákkal lehetett pályázni. Ilyen például a magasnyomás, mélynyomás, síknyomás, szita műfaja is, melyekkel 20x20 centiméter nagyságú pályamunkákat készíthettek a képzőművészek. Hegedűs 2 az Arc, az Érintés és az Ábra című alkotásaival érte el a biennálé legnagyobb sikerét.

Érintés

Forrás: Hegedűs 2 László

- Számomra minden szín és forma, ezek összefüggése érdekel – foglalja össze alkotói lényegét a művész, aki a biennáléra készített alkotásairól így mesél: - Az Ábra című munkában a rák, mint biológiai szerkezet jelenik meg, s mögötte a mechanikai szerkezet látható. E két rendszer szimbiózisát szerettem volna megmutatni, amely látványában is egységet, harmóniát ad. A szimmetria ugyanis jellemzi a biológiát és a mechanikát is. Az Arc című alkotás esetében is a formák harmonizálása volt a cél. Az arc lágy, kerek formája és a toll hasonlóan légies formájának ötvözete látható benne, a formák, vonalak egybecsengésével. Az Érintés egy erősen kontrasztos, színes munka, melyben a majdnem összeérő pont áll fókuszban, a kúp és az oldott lomb találkozásánál.

Hegedűs 2 László grafikai múltjában nem csak hazai elismerések szerepelnek. 1987-ben első díjjal és egyéni kiállítási lehetőséggel ismerték el munkáját Cadaqués-ben a miniprint biennálén. Nemzetközi díjai közt szerepel még a Brnói Nemzetközi Biennálé ezüst medál díja, valamint a Kortárs Portré Triennálé, Radom, a Nemzetközi Grafikai kiállítás, Varsó, a Mini Print Slovenija, Maribor és a Nemzetközi Miniprint kiállításainak, Ourense, (Spanyolország) díjai. Hegedűs 2 László azonban nem csak grafikával foglalkozik, tevékenysége a vizuális műfajok számos területére kiterjed – így például a fotó és a film területén is teljes intenzitással alkot, amit elismerései, díjai bizonyítanak.

Hegedűs 2 László Székesfehérvárról a motiváló nyugalmat adó Csákberénybe tette át bázisát, most is itt alkot, gondolkodik, miközben körbeveszi a természet – amely persze munkát is ad bőven. - Volt itt egy kis házunk, s úgy döntöttünk, ide költözünk. Fárasztó volt az ingázás, és nem mellesleg nyugalomra is leltem itt – árulja el a művész, akinek gondolataiban, fejében – és persze számítógépén – folyamatosan készülnek az újabb és újabb grafikai és egyéb munkák. Az idei év azonban a felkészülésé – tudjuk meg: - A tervek szerint jövőre lesznek nagyobb kiállítások, melyeken részt veszek – teszi hozzá. Addig pedig a gondolatban megjelenő színeket és formákat hozza egységbe új csákberényi otthonában.