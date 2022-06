Idén 5 éve, hogy megalakult a Vintage dolls zenekar, melynek három kitűnő énekesnője varázsos, forró hangulatot hozott a magyar jazzélet világába. A swing- és a jazzdallamokra épülő dalaik, feldolgozásaik magával ragadó hangulatát Fejér megyében is több alkalommal érezhette már a közönség.

Legutóbb például az első koronavírus-járvány utáni felszabadult, 2020-as nyáron, amikor a kápolnásnyéki Halász-kastély vendégei voltak. Ám a térségbe nem csupán vendégként érkeztek: Munkácsy Eszter pályafutása Gárdonyból indult, de Nagy Lili is Székesfehérváron járt egyetemre, sőt mi több, jelenleg itt is dolgozik: a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola keretein belül tanít éneket a Kodolányi Egyetemen. Szász Ágnes pedig a lányokkal érkezett a megyébe fellépésekre. Ismerős, mondhatni hazai közeg számukra a térség, ahová szívesen visszatérnek bármikor. Egy véletlen találkozás hozta őket össze: – 2017-ben Sárik Péter zongoraművész elhívott mindannyiunkat külön-külön egy koncertre. Ott ismerkedtünk össze. Elkezdtünk együtt próbálni, s már akkor is éreztük, milyen szuper lenne, ha nemcsak külön énekelnénk, hanem együtt is, három szólamban. Már első alkalommal, amikor színpadra léptünk, éreztük, hogy olyan energiák szabadulnak fel, ami máskor kevésbé. Mondhatni, „wow-érzés” volt – mondták az énekesnők, akikkel azóta, az elmúlt években sok minden történt. Nagy örömmel mesélték, hogy június 12-én jelenik meg első lemezük, mely a Three Little Sisters címet viseli. Várhatóan az anyag – ahogy fellépéseik is – egyedi színfolt lesz a hazai jazz-szcénában. A lemez hangulatát átszövi a Vintage Dolls-koncertekre jellemző vidámság, könnyed játékosság, valamint elegancia. Régóta vártak a hölgyek erre a pillanatra, mesélik. S mint mondják a lányok a Fejér Megyei Hírlapnak adott interjúban, jazz quintet kíséri őket, melynek tagjai mindannyian a magyar jazzélet elismert zenészei, Tálas Áron (zongora), Szabó Illés (gitár), Benedek Áron (trombita), Bögöthy Ádám (nagybőgő) és Csízi László (dob) zenei aláfestése hallható első albumukon. A lemez teljes zenei anyagának hangszerelését és zenei rendezését Munkácsy Eszter és Szabó Illés végezte.

„Bonus track” gyanánt egy igazán különleges, bensőséges hangulatú dal is felcsendül a három hölgy a capella előadásában, melyhez videoklipet is készítettek.

– A Meseautó a bónuszdalunk. A lemez tematikája ugyan más stílust képvisel – a 30-as, 40-es évek amerikai vokáltriói­nak feldolgozásait vittük albumra –, de szeretnénk nyitni a magyar dalok felé is. Ezért döntöttünk úgy, hogy a plusz egy dalunk a Meseautó lesz. Olyan anyagot akartunk, ami jellemző ránk – mesélik az énekesnők, akik első albumuk 15 dala mellé készítették a plusz egy bónuszt, s hozzá a video­klipet. A lemezt ugyan már a Covidjárvány kezdetekor elkezdték készíteni, ám mostanra érett be a történet. – Előbb felvettük a fiúkkal a hangszeres részt, majd a vokált, s ezután jött a keverés, véglegesítés.

A lemezbemutatónak a Fonó Budai Zeneház ad otthont, melyen a vintage-korszak ikonikus angol nyelvű swinggyöngyszemei mellett felcsendül majd pár magyar dal is. Ezután pedig jöhet a nyári fellépéssorozat, melynek során vidéki és fővárosi helyszíneken lép fel a Vintage Dolls.

– Első albumunk mellett az 5 elmúlt évet is ünnepeltük most. Terveink szerint megyünk Erdélybe, Felvidékre, magyarországi helyszínekre, tehát sűrű lesz a nyár – mondják.