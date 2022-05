A sajtótájékoztatón Ruff Tamás, a zenekar igazgatója elmondta, 2021-ben indult el a magyar klasszikus zene napja kezdeményezés, a fehérvári zenekar pedig az elsők között csatlakozott, de akkor csak az online térben tudtak koncertet adni. – Nagy öröm, hogy idén nem online történik ez, hanem nézők előtt, hangversenyteremben, nyitott kapukkal – fogalmazott az igazgató. Dobszay Péter, a zenekar művészeti vezetője, vezető karmestere a műsorral kapcsolatban kiemelte, az est folyamán két Kodály Zoltántól származó mű szólal majd meg, emellett pedig kortárs mű is elhangzik majd, Eötvös Péter és Dobri Dániel szerzeményeit is meghallgathatja a közönség.

– Azért is kapta ez a koncert a Pár-beszéd címet, mert nemcsak a zene nyelvén és a zenén keresztül, a darabokon belül folytatunk párbeszédet, hanem szeretnénk szóban is kommunikálni a közönséggel – hangsúlyozta Dobri Dániel a zenekar kortársművészeti vezetője. A koncert közben ugyanis a darabok között is rövid beszélgetések zajlanak majd, valamint a hangversenyt megelőzően 18.15-től Szabó Balázs zenetörténész beszélget Dobri Dániellel új művéről. Lehrner Zsolt alpolgármester kiemelte, a zenekar koncertjei mindig feltöltik a hallgatóságot, és a város nevében a hétfői hangversenyt is jó szívvel ajánlja mindenkinek. A hangversenyt május 16-án 19.00 órától a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent István Termében tartják.