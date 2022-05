Hivatalos megnyitót egy­elő­re nem tartottak, szombat óta azonban a Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeumban bárki megismerkedhet a Merán család gyökereivel, történetével és a Csákberényben született, majd a háború után Grazba került ifjabb Merán Fülöp életútjával. Az igényesen berendezett teremben több szekcióra bontották a kiállítást.

A látogató előtt kibontakozik Fülöp gróf vadászat iránti szenvedélye, amely egész életét meghatározta, és amely során számtalan vadat lőtt (a falakon csak a trófeák töredéke látható, ám azok mindegyike érmes). Bepillanthatunk a gróf dolgozószobájába, ahol az íróasztalon látható író­gépen megszülettek könyvei – ifjabb Merán Fülöp vadász­íróként is ismert –, sőt egy kézírással készült kézirata is az asztalra került. Megtekinthetjük az osztrák válogatott sportlövőként szerzett érmei­nek, kupáinak egy részét is, az üveges tárlóban pedig ott vannak azok az albumok, amelyekbe sportsikereiről szóló újságcikkeket, kézzel írt gratulációkat, fotókat ragasztott. Végül az eggenbergi vadászati múzeum alapítójaként és igazgatójaként is elénk lép a kiállításon, amelyen számos fotó is megnézhető.

A tárlaton audio guide vezeti végig a látogatót, így az saját tempójában, egyes részeket akár többször is meghallgatva nézheti végig az agglegény gróf használati tárgyait és egyéb relikviáit.