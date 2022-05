A Vörösmarty Társaság rendezvényének házigazdája Bobory Zoltán, a Vár című irodalmi és közéleti folyóirat főszerkesztője volt, aki előbb Prax Levente Az imitátor című kötetét mutatta be, majd a szerzővel folytatott eszmecserét; a groteszk hősök és abszurd szövegek megteremtésében zse­niális Prax maga is rendszeresen publikál a Várban. Éppen e folyóirat aktuális számának ismertetése követte a fiatal íróval való beszélgetést. A széppróza rovatért felelős Maklári Éva, és versrovat vezetője, László Zsolt mutatta be a lapot.