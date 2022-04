A zenés történelmi játékot a Székesfehérvári Balett Színház hívta életre, mellettük pedig a Vörösmarty Színház, az Alba Regia Táncegyesület, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, valamint a Vox Mirabilis Kamarakórus művészei is színpadra léptek. A produkcióhoz a Szent István Király Múzeum is hozzájárult egy szcenírozott installációval. Az előadás során többek között II. András, Gertrúd, Jolánta, Bánk bán, Petur és Gyula, magyarországi nádor mellett egy dal erejéig Szent István király is feltűnik. A produkció Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója rendezésében és Somogyi Szilárd társrendezésében került színpadra.

Az előadásban felcsendülő zenéket Kocsák Tibor szerezte, koreográfusként pedig Egerházi Attila mellett Majoros Róbert működött közre. A bemutató előtt köszöntőt mondott Cser-Palkovics András polgármester, aki így fogalmazott: – Azt hiszem, joggal mondhatjuk ezt az ünnepet a jog ünnepének, a nemzet ünnepének és kiemelten városunk ünnepének is. Mint mondta, az Aranybullának az egyetemes jogtörténelemben is meghatározó szerepe van, ami büszkeségre adhat okot a nemzet egészének. A polgármester felidézte az Aranybulla jogállamiságot megfogalmazó pontját, és mint mondta, ez él napjainkban is. – Ha él, akkor okkal és joggal lehetünk büszkék nemzetként is arra, hogy ezt a jogelvet úgy mondták ki eleink 800 évvel ezelőtt, hogy ez a kor világában és Európájában is az elsők között történt, ráadásul írott formában.

Amikor tehát a mai világban jogállamisági kérdések merülnek fel, akkor büszkén emeljük fel nemzetünk arcát és nézzünk úgy a világba, hogy mi gyakoroljuk ezt sok száz év óta – hangsúlyozta Cser-Palkovics András. Hozzátette, természetesen ahogy a világ változik, úgy ezek is, de láthatólag az elvek mégis azonosak. A polgármester kiemelte Székesfehérvár történelmi jelentőségét és az Aranybulla azon passzusát, amely kimondja: „…Szent István király ünnepén Székesfehérvárott tartozzunk ünnepelni…” Cser-Palkovics András hangsúlyozta, ezért hiszik és merik kimondani, hogy az augusztus 20-i ünnepségeknek Székesfehérváron lenne a helye, és ezért is dolgoznak már több mint tíz éve. Hozzátette, nem más városoktól akarnak elvenni, hanem a Szent István akaratát és II. András törvényét kívánják érvényesíteni.