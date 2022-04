Az M-Art Egyesület népi kézműves játszóházában a húsvéti hagyományokat elevenítették fel: lehetőség nyílt hagyományos tojásírásra, madár alakú tojástartó készítésére, valamint mézeskalács pingálására is. A gyerekek körében nagy népszerűségnek örvendett a népi játszótér, az arcfestés és a nyuszisimogatás (külön köszönet Kertai Tímeának, aki elhozta a gyerekeknek a törpenyuszikat). Az apróságok Endrődi Ági Muzsikáló Manó Matiné című interaktív zenés műsorán táncoltak, énekeltek.

Pingált piros tojás húsvéthétfőre

Forrás: Márkusné Anett

– A kalácssütő versenyre tizenegy háziasszony nevezett, s mindenképp fontos kiemelni, hogy a megméretésre sok fiatal anyukát sikerült megnyerni, álljon ki bátran a nyilvánosság elé házilag készült kelt tésztájával – mondta el lapunknak Márkusné Anett, a művelődési ház vezetője. – Egyre népszerűbb a sütés programelem egy-egy rendezvényünkön, amelynek nagyon örülünk, mert hozzájárulnak Szabadbattyán közösségi életéhez.

A húsvéti ünnep legjellemzőbb csemegéje

Forrás: Márkusné Anett

A húsvéti ünnep legjellemzőbb csemegéjének ítészi feladataira a Csíkvár Nyugdíjasklub két aktív tagját, Balázs Istvánné Katit és Császár Irén Babit nyerték meg. A zsűri a Szabadbattyán legfinomabb kalácsa címet Nyári Józsefné Marikának ítélte, második helyezést gyűjtött be Szabó Zita, harmadik lett Litvikné Bakonyi Petra. Különdíjat kapott két gyermek résztvevő, Bors Gábor és Lakatos Mária, valamint Jászteleki Istvánné kalácsa. A rendezvényen jelen lévők meg is kóstolhatták a házi sütésű finomságokat.

A tavalyi sikeres nyuszikereső kalandot idén is sokan kérték és várták, ezért a Hová mész te kisnyulacska? játék most sem maradhatott el. Rejtvényes helymeghatározás nyomán kellett meglelni a tapsifülesek búvóhelyét, amelyek megkereséséhez a művelődési ház közösségi oldalán közzétett információk is segítséget nyújtottak. A megtalált nyuszik ajándékokra válthatók be.