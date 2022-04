A Kincses Kultúróvoda 2021. cím mellé 1,5 millió forint támogatást kapott a bodajki Zengő Óvoda. Az intézmény vállalásainak sorában az egyik legfontosabb egy szakmai nap megszervezése volt, melyet kedden tartottak a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár nemrégiben felújított nagytermében.

Az esemény legelején Kállainé Héri Krisztina köszöntötte elsőként a megjelenteket. A Zengő Óvoda vezetője hangsúlyozta: - Először 2018-ban tartottunk ilyen kistérségi képzést. Fontosnak tartjuk az óvodában, hogy viszonyuljunk a gyökereinkhez, hogy legyenek tisztában a gyerekek az alapokkal. Mi a játék mindenkori fontosságát tartjuk elsődlegesnek, semmi sem állhat útjába a szabad játéknak. Az Így tedd rá program kiváló megoldás arra, hogy a gyerekek játékok segítségével szerezzenek tapasztalatokat, ismereteket. Ez a korosztály rendkívül befogadó erre, azért is vagyunk Zengő Óvoda, mert nálunk mindig zeng az épület az énekszótól és a zenétől.

A település polgármestere is köszöntötte a továbbképzés résztvevőit. Wurczinger Lóránt úgy fogalmazott: - Örülök, hogy a népi, hagyományőrző játékokra és foglalkozásokra van igény, annak meg különösen, hogy olyan autentikus személyek jöttek el vezetni a képzést, akik garanciák arra, hogy az óvónők és a tanítók tovább tudják majd adni ezeket a kincseket az apróságoknak.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Több mint 10 éves az Így tedd rá program, mely valójában egy olyan pedagógiai módszertan, mely elősegíti a magyar népi kultúrkincsek átadását, méghozzá a kisgyerekek korosztályi sajátosságait szem előtt tartva. Ezzel kapcsolatban Kalafatics Hajnalka foglakozás- és munkaközösség vezető elmondta: - Itt most közel 70 pedagógus van és egész nap játszani fogunk. A feladat nem merül ki a népdalok éneklésében és a körtáncok járásában, ugyanis ez ennél sokkal színesebb. A résztvevők megismerkedhetnek többek között a fogócskával, az ugróiskolával, vagy akár a különböző kiszámolókkal is. Nagyon megmozgatjuk a pedagógusokat, úgyhogy nem csak ülni fognak és jegyzetelni, hanem elsősorban megtapasztalják ezt az élményt, amit aztán majd ők is tovább tudnak adni a saját gyerekeiknek.

Mint megtudtuk, ez az élmény adja az erejét, a gerincét ennek a szakmai programnak. A módszertan mentén megtanítják a gyerekeknek a néptánc alapjait, de nem színpadi koreográfiákkal adják át a nemzeti kultúra ezen részét, hanem megmaradnak a könnyen befogadható játékos szinten.

Valamennyi résztvevő bemutatkozott, aztán felcsendült a népzene. A hölgyválasz garantált volt, és a vezetést a Kárpátaljáról érkező Jaró Klaudia, hivatásos módszertani oktató vette át, aki már 2017 óta dolgozik a programban a határon innen és túl.