Szombaton a fesztiválközpont, azaz a Szarvas szobor környéke volt az egyik legmozgalmasabb helyszín: a régi ritka mesterségek ünnepét ugyanis ezúttal Gárdonyba hozta az M-ART Egyesület és az idén 40 éves Népművészeti Egyesületek Szövetsége. A gyerekeknek nem kellett kétszer mondani, hogy üssék a forró vasat, faragják a kis botot, játsszanak a festett kézi készítésű társasokkal. Mindezek mellett táncoltak, zenéltek, énekeltek a nagyszínpadi program fellépői: a Bodorka, Buch Tibor és Nagy Feró is.

- Olyan mesterségeket sorakoztattunk fel, amelyek kihaltak vagy tíz fő alatti a létszámuk az országban – foglalta össze Áment Éva, a régi ritka mesterségek ünnepének szervezője. Ilyen mesterséget mutatott be a Bajáról érkezett Pencz József halászhálókötő, aki egyedüliként az országban kenderrel köti a hálót. A Kackicás verklis, Ring István Paksról érkezett, Alexa László bajnai fafaragó munkássága pedig azért megy ritkaságszámba, mert rovásírással is készít munkákat. Felesége, Klenczner Zsóka pedig szalmával, csuhéval és fonallal dolgozik. Szövőnő is érkezett az ünnepre, mégpedig Szentendréről: Gazdagné Edelényi Dóra bármilyen szálas anyagot – gyapjút, selymet, kendert, kócot – megsző és meg is festi. Érdről érkezett Bán György furulyakészítő és népzenész, Vincze Mátyás pedig Székesfehérvárról hozta el papírmerítéssel készített munkáit. Solymosi Józsefné Ica levendulásznak Balatonkenesén van ültetvénye, innen szerzi be az alapanyagot levendulakészítményeihez, melyeket Gárdonyban is bemutatott. Benkő Attila kovács Törökbálinton él, szerelemből készíti vasmunkáit, fiával és egy tanítvánnyal érkezett s ütötte a vasat – amíg forró.

A kép bal alsó ikonjára kattintva további fotók érhetők el: