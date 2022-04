Aki táncol, vagy valamely, a tánccal kapcsolatos foglalkozást űz, az többnyire tudja: április 29-e 1982 óta a tánc világnapja. Ám ma már azért ennél szélesebb körben is számontartják ezt a dátumot, amelynek apropóján a világ számos pontján szerveződnek a táncot népszerűsítő, annak szépségét megmutató események. Ezeken általában felolvassák a világnapi üzenetet is. A megyében szintén biztosan több helyütt emlékeznek meg a jeles napról a különböző tánciskolák, együttesek. Székesfehérváron az Alba Regia Táncegyüttes évtizedek óta gálával ünnepli a világnapot – ezt a sorozatot szintén a Covid állította meg 2020 tavaszán. Úgyhogy a legutolsó ilyen műsorra 2019 tavaszán került sor. A néptánc hagyományát őrző, továbbadó, megújító együttes és a mögötte álló Alba Regia Táncegyesület azonban idén ismét együtt tud ünnepelni kitartó közönségével. A pontosan 29-ére, mára szervezett gálát szokás szerint a Vörösmarty Színházban adják elő.

A koreográfus az együttes művészeti vezetője, Majoros Róbert és felesége, Majorosné Szabó Veronika, ám Molnár Gábortól, Husvéth Csabától, Horváth Judittól is láthatók koreográfiák. Róbert elmondta: a tánc világnapi műsor mindig a kiemelt rendezvényeik közé tartozik. Nagyon örülnek, hogy újra élő műsort adhatnak, várták már. Az idén abszolút a folklór kerül a középpontba, és nagyobb szerep jut az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola csoportjainak, ám természetesen a felnőttek, az Alba Regia Táncegyüttes tagjai is fellépnek több koreográfiával. Ezúttal Erdélyé lesz a főszerep: a más-más korosztályba tartozó táncosok onnan való anyagot – például legényest, forgatóst – adnak elő. A műsor végén hazai, vagyis mezőföldi összeállítás látható majd. Érdekesség, hogy a művészeti iskola csoportjai egy koreográfiában szerepelnek, és szép ívet ad az estnek, hogy az egyes táncok között Zsikó Zsuzsanna énekel. Az együttes közben egy júniusi bemutatóra is készül. Erről most annyit árulunk el: egy meseelőadást hoznak létre Novák Péter énekessel, szövegíróval, színésszel közösen, Mesenép címmel.

Az albások régóta szerettek volna olyan műsort, amely gyerekeknek és felnőtteknek is szól, vágyuk pedig most teljesülhet. A „Mesenép”-hez különféle mesék egy-egy részletét válogatták össze, erre készül koreográfia az ifjabb Csoóri Sándor által szerzett zenére. A Székesfehérvári Balett Színház szintén megemlékezik majd a 29-ei világnapról. Igaz, ezt most elsősorban virtuálisan, a közösségi oldalaikon teszik. Egerházi Attila igazgatótól tudjuk, hogy a társulat nagyon aktív, sűrű a programjuk, ezért élő műsort nem tudtak beiktatni. Nemrég, április 24-én összművészeti produkciót hoztak létre az Aranybulla-emlékév kapcsán, és ezt a színházban mutatták be. A következő premierjük pedig május 25-én lesz, amikor is versekre készült koreográfiákat adnak elő, ugyancsak a Vörösmarty Színházban. A tánc világnapján már előre is tekinthetünk kissé: május 23–29-e között a szomszédban, Veszprémben rendezik meg a Tánc XXIV. Nemzetközi Fesztiválját, amely több mint húsz éve a magyar kortárs táncművészet versenyszerű találkozója. Itt is sok izgalmas előadás lesz, érdemes körülnézni a programok között.