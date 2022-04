A fehérvári Balajthy Ferenc eddig is bőséges versterméssel rendelkezett, s ez most tovább bővült.

A Szökés és szöktetés című könyvének Új versek az alcíme, tehát az olvasó az elmúlt pár évben keletkezett művekkel teli kiadványt tarthat a ­kezében.

Ráadásul ez Balajthy Ferenc tizenkilencedik kötete, így legközelebb már a kerek huszadik jöhet. A Szökés és szöktetés hat ciklusba rendezve vonultat fel verseket, amelyek között költő elődöknek ajánlottak, családi ihletésűek és a karantén időszakát megörökítők is vannak. A szerzővel szerda este, a könyvesbolti dedikálás után a kiadó Vörösmarty Társaság elnöke, Bobory Zoltán beszélgetett a művelődési házban.