A Beethoven–Brunszvik Kulturális Központ (BBKK) a legszélesebb körű zenei műfajoknak ad teret, a népzenei és néptáncos tradíciók mellett a hazai rock múltja és jelene is tükröződik kulturális életükben. Bocsi Andrea, a BBKK igazgatója jelentette be a budapesti Rockmúzeum vándorkiállítását, amelyet április 28-áig tekinthetnek meg az érdeklődők, ám ez egy másik esemény „előzetese”. Huszadik alkalommal szervezik meg a Bencsik Sándor–Provoda József emlékhetet a jövő héten – erről a fiatal Kozma Milos szólt köszöntőjében. Keverednek a korosztályok, ez többször szóba került a megnyitón, hiszen a magyar rock hőskorának élő legendái s rajongóik többsége már ősz, idős ember, ám a „modern” világ gyermekei. A martonvásári születésű Bencsik Sándor – Samu – a ’60-as években játszott együtt a helyi alapítású zenekarban Provoda József – Jodes – hívására, innen a barátság.

Samu később a P. Mobilban, a Beatricében lett országszerte ismert, máig tisztázatlan körülmények között hunyt el egy osztrák menekülttáborban a rendszerváltás környékén. Jodes zenészi kvalitásai mellett különleges missziót vállalt fel, a sérültek otthonában dolgozott, muzsikálni tanította őket, s elképesztő eredményeket ért el velük, zenekart alapított Szivárvány néven – fájdalom, ő sincs már velünk. A Bencsik Sándor emlékhét így vált Jodes emlékére is jeles eseménnyé, az idén a műfaj krémje lesz látható élőben Martonvásáron, mint például a Bikini. László András, a Rockmúzeum munkatársa, zenész, a kiállítás kurátora mutatta be röviden a Rockmúzeum gazdag anyagából készített összeállítást, a művészi minőséget megtestesítő lemezborítókat. Illés, Omega, Metró, Katona Klári, Koncz Zsuzsa, Kovács Kati, Charlie, Skorpió, LGT. Egy korszak politikailag is sajátos fényben tündöklő zenei szereplői, akik szinte mind amatőrként indultak, s váltak profi művészekké.

Akkor egy „bakelit” 100 ezer példányban kelt el, szalagos magnókon hallgatták rongyosra számaikat. A tordasi Szivárvány zenekarban énekel Farkas Gergő, engedéllyel írjuk le, hogy autista, fénylő tehetség. Énekel, gitározik, zongorázik, egyszeri hallással megtanul bármit, mondta el édesapja, Farkas Ferenc gitáros. Vass Árpád, a Szivárvány zenekar vezetője, profi muzsikus, 1998- tól zenélt együtt Jodessel, viszi tovább a szellemiségét az alapítónak. S viszi tovább a missziót, tehetsége, ereje szerint lebontván a falakat az akadályozottak előtt.