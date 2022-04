Mansbarth Antal katolikus pap és Szikszai János református lelkész mártíromságának történetét sokan ismerik, főként amióta színpadra is állították Sobor Antal Perelj, Uram! című kisregényét. A fiatal, 27 éves Mansbarth Antalnak és az idősebb, már ötvenen felül járó háromgyerekes Szikszai Jánosnak annyi volt a bűne, hogy templomában kihirdette a függetlenségi nyilatkozatot. Néhány hónap múlva ezért Haynau megtorlásul Nagyigmándon, golyó általi halálra ítélte őket. Az ítéletet 1849. július 12-én hajtották végre. A Sobor-féle kisregényből a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója írt és rendezett darabot Perelj Uram! címmel, amelyet 2018 októberében mutattak be. A darabból Szikora vezényletével nem sokkal később elkészült a filmes változat is, amely az Ítélet és kegyelem címet kapta és amelyet tavaly augusztusban, még az őszi premier előtt vetítettek le Csákberényben. A Judgement and mercy címmel bemutatott alkotás áprilisban elnyerte a Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál a hónap legjobb játékfilmje elismerését.