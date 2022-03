Borsos György, Radnai Béla és Virág András kiállítása két részből áll. A látogató megtekintheti a különféle gyufásdobozokat, illetve ezt követően egy rövidfilmet is megnézhet a szegedi gyufagyár munkájáról, a gyufa készítéséről. A kamarakiállítás túlnyomórészt magyar, hazai gyártású gyufásdobozokat mutat be, de megtekinthető Angliából, Ausztriából, Ciprusról, Franciaországból és Németországból származó termékek is. Láthatók óriási gázgyújtók, illetve miniatürizált dobozkák is. Még a legkisebb doboz is teli van működőképes gyújtófával, azaz gyufaszállal. A legnagyobb doboz 28,5 centiméter nagyságú, míg a legkisebb 2 centis.

Forrás: Borsos György

Természetesen rácsodálkozhatunk az árakra is, hiszen a legtöbb doboz ára 40 fillér volt, míg a családi kiszerelésű gyújtók 3 forintba kerültek. Az egyik legérdekesebb kiállítási darab Angliából származik. Ez egy fából készült, címkével díszített dobozka, amelyet gyárilag egy fémtartóba helyezve árultak. Rácsodálkozhatunk, hogy a gyufásdobozokkal mennyi mindent tudtak reklámozni, és ezáltal rengeteg emberhez tudtak eljuttatni különféle információkat. Az angol és német dobozkák között nézelődve láthatunk házasságkötés alkalmára nyomtatott gyufásdobozokat, de ugyancsak fellelhetők több külföldi szálloda reklám anyaga is. Azokban az időkben még nem volt internet, de így is rendkívül gyorsan tudtak információkat áramoltatni a reklámozni kívánt termékekről, szolgáltatásokról. A gyufásdobozoknak külön gyűjtői köre van, akiket fillumenistáknak nevezünk. Ők gyűjthetik magát a dobozokat, de gyűjthetik a régebbi dobozokról leáztatható művészi címkéket is. A kiállítás megtekinthető a könyvtári nyitva tartás ideje alatt.